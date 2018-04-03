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Лица
03.04.2018
Cameralabs
Каково это – обнажиться с тремя тысячами незнакомцев в центре города

Спенсер Туник известен фотографиями тысяч обнажённых людей, снятых по всему миру. В городе Кингстон-апон-Халл он организовал одну из своих самых ярких инсталляций, в которой решились позировать 3200 раскрашенных синей краской людей.

Участница перформанса «Море Халла» рассказала, как проходили съёмки, что её больше всего волновало, зачем люди участвуют в таких мероприятиях и каково это – обнажиться с тремя тысячами незнакомцев в центре города.

«Инсталляция «Море Халла» – один из самых фантастических проектов, которые я создавал. Меня вдохновила идея объединить морское наследие города и его пейзажи», – сказал Спенсер Туник.

Идея понравилась не только фотографу, но и многим британцам. Для проекта согласились обнажиться 3200 человек, а это абсолютный рекорд для чопорной Англии. Участники раскрасили свои тела в четыре оттенка синего цвета в честь морской истории города и фотографировались в исторически значимых местах.

Среди них была девушка Ханна Томз. Она рассказала изданию The Guardian о съёмках и о своих впечатлениях.

«Стоять голой в центре Халла на рассвете – не то, что я планировала когда-либо сделать. Но вот где я оказалась однажды в субботу, одетая в чём мать родила и раскрашенная в синий цвет, а со мной ещё 3200 единомышленников, слегка продрогших на утреннем ветру.

Я зарегистрировалась, чтобы принять участие сразу же, как только узнала, что Спенсер Туник собирается организовать фото-инсталляцию «Море Халла». Я даже не из Халла, я – недавняя выпускница из провинции за Йорком, но я не могла упустить возможность попозировать голой для всемирно известного фотографа.

Съёмку на улицах Халла Туник планировал в преддверии года британской культуры в городе. Он хотел использовать плавные изгибы человеческих фигур, чтобы имитировать наводнение на улицах города, а фотографии выставить в галерее Ferens Art Gallery.

Идея увидеть себя обнажённой на стене галереи мне понравилась. Я никогда не стыдилась своего тела, и не вижу ничего плохого в том, чтобы раздеться во имя искусства. Тело надо воспевать, а не стыдить.

Упаковав свои сумки старой одеждой, полотенцами и пожизненным запасом детских салфеток, мы с другом, который согласился без особой охоты, отправились в Халл сразу после полуночи.

Прибыв в Куинс Гарденс (сады и площадь в центре города Кингстон-апон-Халл) под покровом темноты в 3 часа ночи, мы пошли получать банки с маслянистой синей краской для тела. Общаясь с другими участниками, мною овладевала то крайняя нервозность, то почти головокружительный энтузиазм, хотя вскоре я поняла, что в этом состоянии не одинока.

Меня поразило разнообразие людей, стоящих в очереди. В свои 22 года я ощущала себя молодой, но не чувствовала, что выделяюсь. Причины, по которым люди там собрались, тоже отличались: некоторые надеялись, что это будет смешно, другие оказались любителями искусства, а один человек сказал мне, что он пришёл из-за подсознательной склонности к эксгибиционизму. Не такой уж и подсознательной.

Чем дольше мы ждали, когда нам скажут раздеваться, тем больше паниковал мой мозг. Я молча атаковала себя вопросами: «не забыла ли побрить подмышки?», «люди заметят родинку на моей заднице?» и главное: «что, если я останусь синим аватаром навсегда?». Мои опасения оказались совершенно необоснованными; это было лучшее и самое сюрреалистическое утро в моей жизни.

«Теперь можете начать раскрашивать свои тела. Намазывайте краску, как солнцезащитный крем. Обработайте каждую трещинку и морщинку». Громкий голос Туника, усиленный огромной акустической системой, сначала зазвучал апокалиптически и вызвал нервную рябь в толпе. Совершенно незнакомые люди спрашивали друг друга, не пропустили ли они место на спине, и заполняли непрокрашенные участки – царило товарищество и ничто кроме него.

Медленно я сняла одежду и скинула её на траву. Теперь я стояла голая в парке, разговаривая с двумя мужчинами, которых встретила за несколько минут до того.

Я опустила руки в банку с краской и начала растирать её по груди. Скользкая субстанция плавно скользила по телу, превращаясь во вторую кожу. Меня удивило то, насколько быстро можно принять наготу и отбросить смущение. Кто сказал, что англичане – скромники?

Проезжавший мимо велосипедист, чуть не упал, увидев нашу толпу, и Туник снова обратился к акустической системе, чтобы отругать нескольких вуайеристов, скрывавшихся вокруг парка. Но когда мы достигли Роуз Гардена, где сделали первую фотографию, все прониклись серьёзностью происходящего и смех пропал. Мы делали нечто, что могло годами жить в памяти Халла. Мы оставляли свой след в мире искусства.

Туник превратил неорганизованную толпу гражданских лиц в прекрасные художественные объекты. Нас попросили смотреть вперёд и вверх, не улыбаясь и не смеясь, чтобы фотография получилась максимально безмятежной.

Мы стали морем, тихим, синим монолитом перед почти невидимым объективом. Мы стали водой, текущей через город, которая ранее его затопляла. Мы двигались как один, и каждый из нас чувствовал силу объединения в сложившейся обстановке.

В финальной локации мы лежали на тротуаре в центре города. Это был мой самый тесный контакт с телом абсолютно незнакомого человека, но опыт не был сексуальным ни в малейшей степени. Вместо этого я почувствовала себя вовлеченной в мероприятие, воспевающее морскую историю Халла.

Я бы посоветовала всем раздеться для Туника, если появится такой шанс. Даже, несмотря на то, что мы с моим парнем всё ещё вымываем синюю краску из ушей».

Эротических дел мастер: Гвидо Арджентини (фото)

 
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