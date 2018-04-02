«Стране помогают не те, кто старательно лижет государству задницу, а критикующие его»

Легендарный российский рокер Борис Гребенщиков прокомментировал высказывания актера Алексея Серебрякова в интервью Юрию Дудю.

Фото Валерия Шарифулина, ТАСС

Звезда «Империи под ударом» и «Левиафана», в частности, заявил, что в России национальной идеей являются сила, наглость и хамство. Это мнение вызвало бурю возмущения в рядах сторонников нынешней власти РФ.

– Не понимаю, почему многие так ополчились на слова о национальной идее. Точнее, хорошо понимаю, – сказал Борис Гребенщиков в интервью ТАСС. – По моему глубокому убеждению, России помогают не те, кто старательно лижет государству задницу, а критикующие его ради того, чтобы страна стала лучше. Может, когда-нибудь это осознают и на самом верху, но, думаю, не при нашей жизни.

Это высказывание знаменитого музыканта вполне справедливо и для Беларуси.

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