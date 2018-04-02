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Общество
02.04.2018
Алена Антонова
«Северная Корея гораздо ближе, чем ты думаешь!»

Байнет взорвали комментарии пользователей, которые узнали о готовящихся поправках в Закон о СМИ.

Изменения предусматривают регистрацию интернет-изданий, обязательную модерацию и блокировку соцсетей.

«Прощай, комментарии, приплыли, а то раньше комментарии пропадали, а сейчас могут комментаторы начать пропадать», — грустно пошутил пользователь на форуме Onliner.by.

Белорусы на дискуссионных площадках отмечают, что пишут последние комментарии без паспортов и смс.

«Свобода слова», версия 2.0. Что дальше? Введут сбор за пользование форумами!?» — возмущаются люди,

Участники дискуссии недоумевают, неужели поправки в Закон о СМИ «важнее разбитых дорог во дворах, серых депрессивных зданий, душных поликлиник»?

Один из пользователей процитировал одну из предлагаемых поправок: «Распространение продукции иностранного средства массовой информации на территории Республики Беларусь без наличия разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации запрещается».

«Это будет железный занавес, — полагает форумчанин. — Новости: 1. Петя слил 10 литров соляры. 2. Нюрка надоила 1.5 нормы молока. В общем, ура, теперь услышим новости родины, а то только пропаганда антисоветская!»

А вот что ждет участников форумов, по мнению пользователя talks.by:

«Обяжут при размещении комментария заполнять обязательные поля: серия и номер паспорта, когда выдан и личный номер. При несовпадении с базами данных комментарий не пропускается. А ещё можно при печатании комментария пусть сразу же где-нибудь сбоку появляется и идёт автоматом перечисление административных и уголовных статей в зависимости от содержания сообщения. Ну, а если уж совсем пофантазировать, то после отправки сообщения будет появляться всплывающее окно с типа таким содержанием: «Поздравляем, Ваш комментарий потянул на .... (и тут иконка дензнака или наручников)». Хоть это и фантазии, но они рискуют превратиться в больную реальность».

«Северная Корея гораздо ближе, чем ты думаешь! IT страна?  С блокировкой ВСЕХ иностранных сайтов, на которых публикуют новости?» — отозвался другой участник дискуссии.

По мнению пользователей, внесение поправок в Закон о СМИ приведет к тому, что власти перестанут получать реальную обратную связь.

«Как итог — проснутся однажды, а дома их горят, и люди на улице с вилами, а они и не поймут, что случилось, все ведь было так хорошо», — предполагает один из форумчан.

Зиссер предполагает, что в Министерстве информации не осталось людей, пользующихся интернетом

 
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