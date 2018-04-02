Зиссер предполагает, что в Министерстве информации не осталось людей, пользующихся интернетом

Юрий Зиссер написал в Фейсбуке о поправках в Закон о СМИ, которые планируется ввести в Беларуси.

«После многолетнего перерыва в борьбе с неугодными мнениями власть решила повторить «успех» белорусского ТВ перед российскими телеканалами, «освобождая» белорусский интернет от с таким трудом удерживаемых в нем белорусов в пользу зарубежных сайтов.

Похоже, после смены топ-команды в Мининформе не осталось людей, пользующихся интернетом. А газетчики не понимают, что смена источника информации или места для обсуждения новостей с белорусского на зарубежный осуществляется пользователем в один клик безо всякого разрешения государства и совершенно бесплатно.

Поправки с точки зрения ужесточения имели бы смысл, сопровождайся они фильтрацией зарубежных новостных сайтов и соцсетей. Хочу видеть, как Мининформ зафильтрует Ленту.Ру или Мейл.Ру, ВКонтакте или Фейсбук, да хотя бы белорусский «Спутник», как отреагируют Запад и Россия и как после этого будет продвигаться экспорт белорусской продукции (самосвалов, «молочки», особенно хайтека). Мы по значимости в мире далеко не Китай, нам «китайского» законодательства не простят. Да и китайцы не знают русский, а мы знаем. А если не применять поправки на деле, зачем они?..

Если власть решила в очередной раз напугать наши СМИ — так мы и так пуганые: по действующему законодательству можно закрыть любой сайт за пять минут. Куда дальше ужесточать?.. А вот любое ужесточение практики работы журналистов вроде отсутствия аккредитации для неугодных медиа приведет к ограничению их возможности освещать события и вообще делать свою работу качественно. Ну а требование идентификации пользователей приведет к их исходу на зарубежные сайты, где нет ограничений и можно писать по-русски. А может — кто знает — наша власть действительно задумала передать белорусское интернет-пространство России и США?..»