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02.04.2018
Георгий Тадтаев, РБК
«Танцы со звездами» закончились педофилией

Московский суд вынес приговор Мухтару Гусенгаджиеву, актеру, который называет себя графом и обладателем титула «Самый гибкий мужчина планеты». Он получил 22 года колонии.

Мухтар Гусенгаджиев. Фото Елизавета Клементьева / ТАСС

Суд в Москве приговорил актера и йога ​Мухтара Гусенгаджиева к 22 годам колонии строгого режима, признав его виновным в педофилии. По версии следствия, Гусенгаджиев, снимавшийся в российских сериалах и шоу «Танцы со звездами», совращал детей и изготавливал с ними порнографические материалы, говорится в сообщении СКР.

Этой деятельностью Гусенгаджиев занимался с 2012 по 2015 год.

«Следователи выяснили, что данные преступления он совершал в отношении детей родственников и своих знакомых. Помимо этого, обвиняемый знакомился с женщинами с детьми и впоследствии совершал в отношении их детей противоправные действия», — сообщили в ведомстве.

Доказательствами вины Гусенгаджиева стали найденные у него во время обыска порнографические материалы. Кроме того, во время следствия были проведены медицинская, комплексная сексолого-психолого-психиатрическая, психолого-лингвистическая экспертизы — они позволили «изобличить вину мужчины» по всем вмененным ему эпизодам, говорится в сообщении.

Мухтара Гусенгаджиева арестовали в сентябре 2015 года в Москве по подозрению в изнасиловании девятилетней девочки.

На сайте Гусенгаджиева указано, что он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как «самый гибкий мужчина планеты». Также в биографии шоумена утверждается, что он работал в Cirque du Soleil, получил от Российского дворянского собрания титул графа и гастролировал в 40 странах. Гусенгаджиев снимался в сериале «Последний из Магикян» в роли Гамлета, а также в сериалах «Дорогая Маша Березина», «Кулагин и партнеры», «Тайна перевала Дятлова». В 2011 году он снимался в телешоу «Танцы со звездами» на канале «Россия 1». Актеру 53 года.

 
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