«В окружении Лукашенко велика концентрация людей, как из анекдота про крокодилов»

Реплика дня от Ярослава Романчука.
Известный экономист в Фейсбуке высказался о поведении чиновников после заявления Лукашенко, назвавшего сало лучшим допингом для спортсменов.
При этом Романчук отметил, что он – саломан, и для него свежеиспечённый хлеб, чеснок, сало и помидор лучше всяких там фуагра, лазанья и кассуле.
«Не успел Александр Лукашенко высказать своё мнение по поводу сала, как спортивные чиновники и номенклатурное начальство начали рьяно активничать, изучая возможность реализации на практике тезиса президента «Сало — лучший допинг». Заметим — незапрещённый. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Зачем стремглав бросаться выполнять любую прихоть, каприз и идею президента? Просто раболепие, лизоблюдство и очковтирательство? — задается вопросом Ярослав Романчук. — Профессиональные тренеры в шоке, когда их спрашивают о возможности перехода на сало-диету. К сожалению, в президентском окружении очень велика концентрация людей, как из анекдота про крокодилов.
Рядовой спрашивает прапорщика: «Товарищ прапорщик, а крокодилы летают?»
Прапорщик: «Вы, что с ума сошли?»
Рядовой: «А товарищ генерал сказал, что летают».
Прапорщик: «Ну, если товарищ генерал сказал, то може только нэзенько».
Рядовой: «А товарищ генерал сказал, что высоко».
Прапорщик: «Хм. Ну так то ж ассы!!!»
И вот эти ушлые ребята из распорядителей чужого без зазрения совести могут выбить из бюджета пару-тройку миллионов долларов для изучения возможности применения сала в спортивных диетах».
Экономист обращает внимание на то, что применение и потребление сала и капитализма требует научных знаний.
«В руках распорядителей чужого, которые во главу угла ставят личное благополучие, эти ценные продукты могут превратиться в терминаторов здоровья и благополучия», — добавил он.
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