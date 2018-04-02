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Комментарии
02.04.2018
Салiдарнасць
«В окружении Лукашенко велика концентрация людей, как из анекдота про крокодилов»

Реплика дня от Ярослава Романчука.

Известный экономист в Фейсбуке высказался о поведении чиновников после заявления Лукашенко, назвавшего сало лучшим допингом для спортсменов.

При этом Романчук отметил, что он  – саломан, и для него свежеиспечённый хлеб, чеснок, сало и помидор лучше всяких там фуагра, лазанья и кассуле.

«Не успел Александр Лукашенко высказать своё мнение по поводу сала, как спортивные чиновники и номенклатурное начальство начали рьяно активничать, изучая возможность реализации на практике тезиса президента «Сало — лучший допинг». Заметим — незапрещённый. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Зачем стремглав бросаться выполнять любую прихоть, каприз и идею президента? Просто раболепие, лизоблюдство и очковтирательство? — задается вопросом Ярослав Романчук. — Профессиональные тренеры в шоке, когда их спрашивают о возможности перехода на сало-диету. К сожалению, в президентском окружении очень велика концентрация людей, как из анекдота про крокодилов.

Рядовой спрашивает прапорщика: «Товарищ прапорщик, а крокодилы летают?»

Прапорщик: «Вы, что с ума сошли?»

Рядовой: «А товарищ генерал сказал, что летают».

Прапорщик: «Ну, если товарищ генерал сказал, то може только нэзенько».

Рядовой: «А товарищ генерал сказал, что высоко».

Прапорщик: «Хм. Ну так то ж ассы!!!»

И вот эти ушлые ребята из распорядителей чужого без зазрения совести могут выбить из бюджета пару-тройку миллионов долларов для изучения возможности применения сала в спортивных диетах».

Экономист обращает внимание на то, что применение и потребление сала и капитализма требует научных знаний.

«В руках распорядителей чужого, которые во главу угла ставят личное благополучие, эти ценные продукты могут превратиться в терминаторов здоровья и благополучия», — добавил он.

13 рецептов от Лукашенко, как питаться белорусам. В картинках

 
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