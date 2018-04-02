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02.04.2018
TUT.BY
«За этот подарок — «айфон» — я уже понесла самое страшное наказание в жизни женщины»

В суде Ленинского района Минска 2 января с последним словом выступили обвиняемые по делу о коррупции в ФСЗН, Нацбанке и ЕРИП.

Трое руководителей крупного системного интегратора компании «БелАВМ», которым ставилась в вину дача взяток, сегодня просили прощения у чиновников и их родственников.

Фото Ольга Шукайло, TUT.BY

Мы уже сообщали о том, что экс-руководитель Фонда соцзащиты населения Людмила Бачило, для которой прокурор запросил 8 лет лишения свободы, в последнем слове настаивала на своей невиновности в получении взятки в 20 тысяч долларов от главы «БелАВМ» Дмитрия Ронина за победу в тендерах и обслуживании личного Mercedes за счет бизнесмена.

Бачило, которая 45 лет «честно и добросовестно» проработала в системе ФСЗН, попросила суд объективно разобраться в деле и позволить ей досмотреть 93-летнюю мать.

Экс-начальник управления информатизации ФСЗН Виталий Старовойтов признался, что поделился с представителем «БелАВМ» техническим заданием на тендер и получил вознаграждение в размере 4 тыс. долларов. Признался и раскаялся в получении взяток в размере 9 тыс. долларов и 6,4 тыс. евро бывший председатель правления ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетно-информационное пространство» (ЕРИП) Олег Веремейчик.

Старовойтов и Веремейчик отметили, что добровольно вернули сотрудникам правоохранительных органов полученные взятки. У каждого из них на иждивении находятся двое и трое несовершеннолетних детей. У Веремейчка, пока он находился в СИЗО, родилась внучка, которую он еще не видел.

Ранее стало известно, что положительные характеристики на Олега Веремейчика написали зампред Нацбанка Дмитрий Калечиц и замминистра связи Дмитрий Шедко. Бывшие подопечные по ЕРИП недавно поздравили Веремейчика с юбилеем и подарили спортивный костюм.

— Поддержка людей, которыми я руководил, для меня не менее важна, чем признание профессионализма в области платежных технологий в Беларуси, России и других странах СНГ, — сказал Веремейчик.

Он попросил суд назначить справедливое наказание, которое позволит «приносить пользу не сидением, а работой».

Старовойтову грозит наказание в виде трех лет лишения свободы, Веремейчику — 5,5 лет.

О готовности нести любое наказание заявил в суде бывший начальник главного управления валютно-финансового мониторинга Нацбанка Анатолий Мороз. Ему вменяется злоупотребление властью, получение от Ронина 3200 долларов и организация получения айфона в качестве взятки от бизнесмена своему заместителю Екатерине Павловской. Мороз уверен, что «своими действиями звания госслужащего не подрывал и существенного вреда государству не причинял». Он попросил суд вынести справедливый приговор. При этом Мороз попросил учесть, что при его непосредственном участии в работе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Беларусь «сняли с мониторинга, что позволило стране избежать прямых и косвенных потерь в размере нескольких миллиардов долларов».

У Мороза также «болит душа», что на судебной скамье оказалась Екатерина Павловская.

— Она замечательный специалист, и такими специалистами не разбрасываются. Говорят, что незаменимых людей нет. Это верно. Но то, что могут отдельные, не говорит о том, что сможет каждый. Такие специалисты, как Павловская, должны отдавать свои знания и способности на благо нашей родины, — сказал Мороз.

О надежде на справедливость суда и вере в верховенство закона говорила и Павловская.

Чиновник Нацбанка считает, что находится за решеткой фактически из-за симпатии одного мужчины, бывшего гендиректора «БелАВМ» Дмитрия Ронина.

— За этот подарок — телефон «айфон» — я уже понесла самое страшное наказание в жизни женщины: разлука более чем на год с моим любимым сыном, — сказала она.

Дорогостоящий мобильный телефон она рассматривала только в качестве новогоднего подарка от человека, к которому испытывала симпатию и с которым имела дружеские отношения, и этот подарок не был связан со служебной деятельностью. Павловская считает, что Ронин «был вынужден» признать вину по этому эпизоду.

Екатерина Павловская попросила суд оставить ее на свободе и таким образом приносить пользу экономике страны.

Морозу и Павловской грозит наказание в виде 2,5 года лишения свободы, а также штрафы в 400 и 300 базовых величин соответственно.

Бывший гендиректор компании «БелАВМ» Дмитрий Ронин в своем последнем слове несколько раз попросил прощения у четырех обвиняемых, которые оказались в суде, в том числе и по его вине.

— Я проработал около 25 лет в руководстве компании и обязан был думать о последствиях любых совершаемых мной действий. Такая мелочь, как телефон, который в итоге стал предметом взятки, это подтверждает, — сказал Ронин.

При этом он заявил, что рассказывал суду «исключительно правду» и раскаивается в произошедшем.

— Принял твердое решение впредь не нарушать закон, — сказал он.

Дмитрий Ронин, которого гособвинитель просил приговорить к двум годам колонии и направить на принудительное лечение от алкоголизма, попросил суд не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы. Это позволит вернуться в трудовой коллектив компании, которой сейчас «достаточно тяжело». К тому же, по словам Ронина, подано ходатайство по ч.2 ст. 243 УК и в случае принятия решения об освобождении от уголовной ответственности «нескольких коллег по работе» компании «предстоит выплатить в бюджет около 1,3 млн долларов».

— Мое возвращение позволит поднять моральное состояние предприятия и решить его экономические вопросы. В условиях колонии я не смогу это сделать, — пояснил Ронин.

Он считает, что компания «БелАВМ» была «высокопрофессиональной». Иначе бы она не смогла автоматизировать «все системы МВД, Генпрокуратуры, Верховного суда, Национальной библиотеки» и других крупных и важных объектов.

Еще одна важная причина не лишать свободы бизнесмена — возможность навестить маму, которой в этом году исполнится 90 лет. Сама она прийти к сыну не может.

Ронин также попросил суд не назначать ему принудительное лечение от алкоголизма, «в крайнем случае [заменить на] амбулаторное». Он заявил, что «никакой тяги к алкоголю» не испытывает, как считают эксперты. При этом признал, что некоторые проблемы с алкоголем были.

— Тот стыд, который испытал в суде, когда озвучивались все эти вещи, уже не позволяет употреблять алкоголь, — заявил он.

Также прощения у обвиняемых и их родственников попросили бывший заместитель гендиректора «БелАВМ» Николай Романович и топ-менеджер компании Леонид Горбачевский, обвиняемые в даче взятки. Им грозит три и два года ограничения свободы без направления в колонию соответственно. Они находятся под подпиской о невыезде.

Суд огласит приговор фигурантам этого дела 18 апреля.

 
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