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Общество
02.04.2018
baj.by
Власти рассекретили поправки в Закон о СМИ

В Беларуси хотят ввести регистрацию интернет-изданий, обязательную модерацию. Также предусматривается блокировка соцсетей.

Белорусская ассоциация журналистов получила от Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношения и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания проект Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь». Большей частью поправки касаются закона «О средствах массовой информации».

Вот основные моменты, которые предлагается изменить в Законе о СМИ:

- Законопроект допускает добровольную регистрацию интернет-ресурсов в качестве СМИ (для таких вводится термин «сетевые издания»). Они и их сотрудники получат (в несколько урезанном виде) права традиционных СМИ. Остальные сайты тоже смогут работать, но без статуса СМИ.

Однако в части обязанностей и ответственности Закон о СМИ планируется распространить и на тех, и на других.

- Регистрация интернет-ресурсов в качестве СМИ (сетевых изданий) будет проходить в общем для традиционных СМИ порядке. То есть вместо того, чтобы упростить этот порядок или вообще ликвидировать регистрацию печатных СМИ, в ее прокрустово ложе пытаются «уложить» и сетевые издания. С учетом существующих положений редакцией сможет быть только юридическое лицо, которое располагается в помещениях нежилого фонда, а редактором — гражданин Республики Беларусь с пятилетним стажем работы на руководящих должностях в СМИ и т. д.

- В случае непрохождения регистрации в качестве СМИ интернет-ресурсы не смогут обращаться в государственные органы и другие организации за аккредитацией своих корреспондентов.

Журналистский статус сотрудников этих интернет-ресурсов вообще будет поставлен под сомнение. Вследствие чего они не смогут пользоваться правами журналиста при осуществлении ими профессиональных обязанностей на массовых акциях, при защите источника информации и т. п. При этом, повторимся, все обязанности, ответственность и санкции, предусмотренные законом о СМИ, на интернет-ресурсы, не зарегистрированные как сетевые издания, распространяются в полной мере.

- Ограничение доступа к интернет-ресурсам по-прежнему будет осуществляться во внесудебном порядке. А для сетевых изданий блокировка сможет повлечь за собой еще и аннулирование свидетельства о регистрации сетевого издания. Тоже без суда.

- Вводится обязательная идентификация лиц, размещающих материалы в интернет-ресурсах (не только в сетевых изданиях), в том числе комментаторов, и на форумах также.

- Фактически предусматривается обязательная модерация интернет-ресурсов (поскольку в случае несоблюдения крайне расплывчатых, не сформулированных четко ограничений возможно применение санкций вплоть до блокировки сайтов).

- Допускается возможность блокировки социальных сетей («В случае отсутствия технической возможности реализации решения об ограничении доступа к составной части интернет-ресурса и непринятия владельцем интернет-ресурса в установленные республиканским органом государственного управления в сфере массовой информации сроки мер по удалению информации, содержащейся на данной составной части интернет-ресурса, республиканский орган государственного управления в сфере массовой информации вправе принять решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу в целом»).

- Сохраняется упрощенный порядок ограничения доступа к интернет-ресурсам без предупреждения Министерства информации и вводятся дополнительные основания для этого. Например, использование интернет-ресурса для осуществления запрещенной в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь деятельности.

- Прописывается возможность возобновления доступа к интернет-ресурсам, попавшим в «черный список», но только путем обращения в Министерство информации и без указания на возможность обжаловать его решение в суд.

— На мой взгляд, данные изменения в законодательстве направлены на усиление контроля за интернет-сферой в Беларуси, — комментирует документ председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец.

ОО «БАЖ» готовит свои замечания по законопроекту, до 9 апреля они будут представлены в Палату представителей Национального собрания.

 
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