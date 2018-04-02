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02.04.2018
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7 глупых убеждений, которые мешают вашему счастью

Своими собственными руками не давать себе быть счастливыми – это ж как надо постараться! Но многие из нас делают именно это – занимаются самосаботажем.

Потому что у всех у нас в головах с детства гнездятся вредные представления, предрассудки и запреты, которые мешают жить в полную силу. Сверьтесь с нашим списком: какие из них все еще отравляют вашу жизнь

Любовь, семья, работа, наше восприятие самих себя – во всех этих областях нам мешают вредные убеждения и предрассудки. Что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно – наши взгляды формировались еще в детстве под влиянием семьи и окружения, и мы очень редко пересматриваем их в дальнейшей жизни. В результате так и живем с набором аксиом, которые приняли на веру, не протестировав. А многие из них совсем не так уж несомненны. Вот 7 таких убеждений, которые, возможно, заставляют вас саботировать ваше счастье и успех.

1. Убеждение: «Нужно стараться изо всех сил, чтобы окружающие заметили, какая я хорошая, и полюбили меня (в личных отношениях) / повысили(в работе)»

А на самом деле: В романтических отношениях нас любят «не за что, а вопреки». Любовь – это тончайшая химия, она не растет из благодарности за услуги и добрые поступки. А в карьере важно не только много и хорошо работать, но и вовремя (и красиво!) показывать тем, от кого зависит ваше продвижение, как много всего важного вы делаете и какой вы молодец, иначе все ваши усилия пропадут даром – их могут просто не заметить.

2. Убеждение: «Со временем он изменится»(особенно с вашей помощью!)

А на самом деле: Да, на протяжении жизни люди меняются. Но по своей, личной траектории, может оказаться, что ваш близкий человек будет расти совсем не туда, куда вам хочется. Не надейтесь изменить его – работать можно только над собой и над отношениями.

3. Убеждение: «Я не могу оставить эту работу (или эти отношения), потому что не найду новую работу (или нового партнера)»

А на самом деле: Вы даже представить себе не можете, насколько к лучшему все может измениться в вашей жизни, если не бояться и не цепляться за старое, отжившее и исчерпавшее себя, а решиться двигаться вперед.

4. Убеждение: «Или ты победитель – или ты никто»

А на самом деле: Долгосрочные исследования показывают, что для общего ощущения счастья и благополучия в жизни гораздо важнее быть вместе с людьми, которых вы любите, а не добиваться успеха любой ценой.

5. Убеждение: «На работе нельзя выражать свои чувства»

А на самом деле: Если вы будете доносить (в уместной форме) до своих коллег/подчиненных/начальников, что вы разочарованы, тревожитесь, расстроились, злитесь (конечно, по рабочим вопросам), то у вас появится гораздо больше шансов на то, чтобы вместе с ними найти оптимальное решение, чем если вы будете изображать железного дровосека, лишенного эмоций.

6. Убеждение: «Главное – упорство и верность поставленным целям»

А на самом деле: Упорство слишком легко превращается в упрямство и отсутствие гибкости. Отказываться от старых целей, которые исчерпали себя, и выбирать новую дорогу – признак психологической зрелости.

7. Убеждение: «Люди сами скажут мне, чего они хотят»

А на самом деле: Во-первых, люди (хоть в работе, хоть в личных отношениях) часто не хотят или не умеют прямо говорить, что им нужно, – одни стесняются, другие ждут от вас проницательности на грани магии, третьих с детства учили «Никогда и ничего не просите – сами предложат и сами все дадут». Во-вторых, многие и сами не знают, чего они на самом деле хотят.

 
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