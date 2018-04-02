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02.04.2018
tjournal.ru
Первый дрон «Почты России» разбился сразу после старта. Видеофакт

Устройство за 1,2 российских миллиона рублей врезалось в дом, а власти винят помехи от ближайших Wi-Fi-точек.

В Бурятии прошли неудачные испытания первого беспилотника «Почты России», который должен был доставить посылку на расстояние 16 километров — из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй.

Устройство с посылкой на 2 килограмма набрало высоту и на большой скорости влетело в ближайший дом. Никто из присутствующих не пострадал, но дрон не подлежит восстановлению. Его стоимость оценивается в 1,2 миллиона рублей.

Торжественный запуск проводили на площадке отделения «Почты России» в 105 микрорайоне. В церемонии поучаствовали глава республики Алексей Цыденов и генеральный директор компании Николай Подгузов. Тестовый запуск должен был положить начало многоразовым доставкам с помощью дронов: Подгузов говорил, что этот проект «должен стать успешным».

По словам главы Бурятии, одна из возможных причин неудачи — скопление Wi-Fi-точек в ближайших домах, которые создавали помехи для дрона. В последний момент организаторы изменили место запуска по просьбе телеканалов «для хорошей картинки».

 
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