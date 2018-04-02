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Общество
02.04.2018
Евгений Федоров
«Видимо, на референдуме предложат разрешить баллотироваться в президенты с 12 лет»

Глава Центризбиркома проговорилась, что готовится к референдуму.

Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Палаты представителей, глава ЦИК Лидия Ермошина обронила любопытную фразу.

– Подготовленные поправки в избирательное законодательство будут рассматриваться уже после проведения референдума, – сказала она.

Также руководитель Центризбиркома добавила, что гипотетический референдум можно организовать сравнительно быстро – за 70 дней. При этом Ермошина не рассказала, о каких возможных изменениях Конституции идет речь.

Белорусские интернет-пользователи удивились такой скрытности и раскритиковали саму идею возможного референдума.

«Продление президентского срока до 7 лет и снижение возрастной планки? Неужели под Колю готовят?» – недоумевают одни пользователи дискуссионной площадки talks.by.

«Видимо, предложат разрешить баллотироваться в президенты с 12 лет», – поддерживают шутку другие.

«Какая необходимость при нынешней ситуации тратить средства бюджета на этот референдум? Никакой».

«Видимо, вопросы референдума настолько секретны, что о них можно будет узнать только на участке голосования – с подписанием документа о неразглашении!»

«Подождем-посмотрим, что там на референдум вынесут. Пока приторможу с приобретением жилья в РБ... В случае очередного элегантного бреда по результатам референдума, квартиру куплю в Польше. Может, тогда удастся вторую половину жизни прожить при сменяемой власти…»

«Если референдум будет проводить Ермошина, то результаты можно озвучить уже сейчас».

«Как можно так обращаться с Конституцией, как с гулящей девкой. Совсем всякое чувство меры потеряно».

«Нам нужно лишь одно изменение в Конституцию – об ограничении количества сроков президента», – резюмируют белорусские интернет-пользователи.

Как Лукашенко хочет изменить Конституцию?

 
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