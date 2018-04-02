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02.04.2018
Салiдарнасць
Литовские торговцы в ужасе: местные оставляют все больше денег у соседки

Но белорусы на закупах все равно опередили.

Бизнес думает, как вернуть покупателей из Польши. Глава Литовской ассоциации торговых компаний Лауринас Вилимас подчеркнул, что налицо тенденция увеличения расходов жителей Литвы в Польше — в позапрошлом году в соседней стране они оставили 330 млн. евро, сообщает Delfi.

— Если такая прогрессия сохранится, это печально, страшно и для бизнеса, государство должно серьезнее анализировать причины, по которым это происходит и делать что-то, чтобы мотивация ехать в соседнюю страну снизилась, — сказал Вилимас.

По его словам, для литовской экономики 400 млн. евро — это много:

— Мы представляем большую часть рынка товаров повседневного использования, общий оборот всех компаний, которые объединяет ассоциация — 3 млрд. евро, поэтому 400 млн. в этом контексте — очень большие деньги.

Озвучивается, что литовцев в Польшу влечет разница в цене, которая получается за счет разницы курса валют и более низкого НДС на продукты:

— Государство должно снизить НДС, бизнес — добиваться эффективности и снижать цены со своей стороны. В результате снизилась бы финансовая мотивация покупателей ехать в Польшу.

Экономисты, в свою очередь, относятся к этому явлению спокойно: покупки в соседних странах — обычное дело для многих стран. По словам старшего экономиста Swedbank Нериюса Мачюлиса, 400 млн. евро — это небольшая сумма и изменилась она за год ненамного. Это около 3% розничной торговли в Литве.

— Если посчитать, например, сколько швейцарцы оставляют во Франции, то там это до 10%, и это несмотря на то, что налоги в Швейцарии ниже. Есть и другие факторы, определяющие более низкие цены в Польше. Они связаны с масштабами, другими факторами, — сказал Мачюлис.

По мнению экономиста, особенно мотивированы жители Литвы, живущие недалеко от границы с Польшей, для них особенно важна разница в ценах:

— Однако это не такое массовое явление, из-за которого в корне стоит пересматривать налоговую систему. Кроме того, у Литвы нет финансовых ресурсов для снижения налогов на все продукты, в противном случае придется повышать другие налоги и вводить новые, вряд ли жителям понравится такая альтернатива. Может лучше повышать покупательную способность жителей за счет повышения необлагаемого налогами минимума. Тогда по крайней мере обеспечат жителям большие доходы, а бизнес, получив налоговые льготы, не обязательно снизит цены.

За последний квартал 2017 года жители Литвы истратили в Польше больше 100 млн. евро. Таковы данные Статистической службы Польши.

В целом, в 2017-м иностранцы приобрели в Польше товары и услуги на сумму 41,5 млрд. злотых (9,83 млрд. евро) — на 6,2% больше, чем в 2016-м.

Больше всего денег в Польше истратили:

немцы (40,5% от общей суммы),

украинцы (26,3%),

чехи (11,5%),

словаки (7,6%),

белорусы (7,7%),

литовцы (4,5%),

россияне (1,7%).

Где дешевле продукты – в Польше или Беларуси?

 
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