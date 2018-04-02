Как Путин положил конец «единению народов Беларуси и России»

Арсений Сивицкий – о том, почему идея интеграции двух стран потерпела крах.

В понедельник 2 апреля Александр Лукашенко направил своему российскому коллеге Владимиру Путину телеграмму с поздравлениями с Днем единения народов Беларуси и России.

В своей поздравительной речи он отметил, что сотрудничество двух стран «обладает огромным потенциалом».

– Чтобы реализовать его в полной мере, мы должны неукоснительно соблюдать договоренности, – добавил Лукашенко весьма важное «но».

Возможна ли реанимация старого проекта белорусско-российской союзной дружбы? «Салiдарнасць» поинтересовалась об этом у политического аналитика, директора Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсения Сивицкого.

– Очевидно, что эта риторика давно уже не соответствует реальным процессам, – отметил он. – Есть лишь инерция того курса, который Александр Лукашенко начал проводить в отношении России в конце 90-х и в начале 2000-х годов. Но сейчас можно сказать, что идея единения потерпела крах.

По мнению собеседника, это связано с тем курсом, который проводит Владимир Путин.

– Он практически сразу же отверг идею равноправного партнерства между двумя странами. И, по сути, предложил вариант инкорпорации Беларуси в состав Российской Федерации.

Арсений Сивицкий убежден, что «очень сильно на идею единения народов Беларуси и России повлиял российско-украинский конфликт»:

– Агрессия против Украины показала, что Россия готова начать войну даже с дружественным народом, если это соответствует стратегическим целям российских элит. И те конфликты, которые то и дело вспыхивают между Россией и Беларусью на протяжении последних лет, подтверждают готовность силового одностороннего продавливания своих интересов со стороны России.

Эксперт обращает внимание, что Беларусь по-прежнему очень важна для Кремля, «потому что она является своеобразным буфером и кратчайшим путем для прокладки коридора на Калининград»:

– Именно поэтому в Кремле не могут допустить, чтобы Беларусь вышла из-под контроля. Идеальным вариантом для России было бы превращение Беларуси в полностью послушного сателлита, который в целом выполняет всё то, чего хотят в Кремле.

Именно поэтому, по его словам, россияне уже сегодня рассматривают сценарии так называемого «транзита власти» в Беларуси. Особенно на фоне предстоящих парламентских и президентских выборов 2019-2020 года.

– Москва будет пытаться вмешиваться и в эти процессы, пытаясь привести к власти человека, который сможет полностью обеспечить ее стратегические интересы в Беларуси в постлукашенковскую эпоху, – считает Арсений Сивицкий.

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