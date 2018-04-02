.
tw
fb
vk
rss
Политика
Скандалы
Экономика
Общество
Профсоюзы
Комментарии
В мире
Спорт
Новости партнеров
Зацепило!
События в фотожабах
Политика
Скандалы
Экономика
Общество
Профсоюзы
Комментарии
В мире
Спорт
Новости партнеров
Все новые статьи
Спецпроект:
Зацепило!
#БНР100
Реклама на «Салiдарнасцi»
НОВОСТИ
Литовские торговцы в ужасе: местные оставляют все больше денег у соседки
Обложка дня. Президент – свинья
Кто возглавил Топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси-2018
Дедлайн прошел. Решили ли чиновники, что будут оплачивать тунеядцы?
Брестчанин накричал на милиционера, который перегородил дорогу. Видеофакт
Президент Туркменистана назначил сына на высокую должность
Расійскія эсэры дапамагалі беларускім зброяй
Лучший футболист России обматерил болельщиков
Жалоба из Копыля: в городе завелся «Толя Бобер», который уничтожает деревья
Глава МЧС: некоторых руководители безответственно относятся к соблюдению безопасности
«Это подлость какая-то»: первый же тур чемпионата Беларуси по футболу обернулся скандалом
Какими продуктами белорусы кормят россиян
Как белорусы будут отдыхать в апреле
Новый скандал вокруг Facebook: рост любой ценой?
Вербное воскресенье в Крево. Фотофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Урок, как не надо уходить: «Разбитый старик с десятками сгоревших детей на руках»
Водитель троллейбуса: «Если бы люди знали, на чем ездят, то автомобилей стало бы больше»
«Деградация всей системы». Что уничтожает белорусских силовиков?
13 рецептов от Лукашенко, как питаться белорусам. В картинках
Психолог: «95 % белорусских мужчин изменяют своим женам»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Глас народа в приемной Лукашенко: «Мы тут как селедки в бочке»
Молодой специалист: «В госструктуру больше ни ногой»
Кемеровчанин, потерявший семью, сначала обвинял Путина, а теперь – «майданщиков»
«Странно, президент же запретил подымать цены. Почему они его не слушаются?»
Юры Зісер: Мой выступ 25 сакавіка на расейскай мове — пытаньне прынцыпу
Все, что нужно знать о посевной в Беларуси
«То, что власть делала до трагедии, меркнет на фоне того, что она делает после нее»
Организаторы Дня Воли опубликовали финансовый отчет
Как в белфутболе умирали частные клубы
Лукашенко заявил, что Абхазию «превратили непонятно во что». Правда или нет?
«Как ходоки у Ленина». Шумченко рассказал, что увидел у кабинета Кочановой
Бабченко: «Бегите оттуда. Увозите свое будущее из этой страны»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Новости СМИ2
ФОТОФАКТ
Таямнічая прылада на даху. Як у Дзень Волі над Опэрным выкрадалі дроны
Лица омоновцев и милиционеров в штатском, которые задерживали людей на Дне Воли
Герой дня. 90-летний минчанин был задержан на 100-летии БНР
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Грузинские каникулы Коли Лукашенко
Лукашенко выпивает второй день подряд
Сара едет! На Санторини
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
02.04.2018
Tweet
Обложка дня. Президент – свинья
Так выглядит свежий номер New York Magazine.
Обложка дня. Слон в комнате
Обложка дня. Путин – осьминог
Tweet
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл -
1.9
(оценок:
9
)
Главное
Урок, как не надо уходить: «Разбитый старик с десятками сгоревших детей на руках»
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
«Номер один» наградил копию себя
Вечно молодой. Фото Лукашенко в очередной раз отретушировали
Как депрессия охватывает российско-белорусское приграничье
Из-за чего глава сельсовета подвела себя под уголовную статью: «Просто жалела людей»
tw
fb
vk
rss
Политика
Скандалы
Экономика
Общество
Профсоюзы
Комментарии
В мире
Спорт
Новости партнеров
PDF-выпуски
Обратная связь
Подписаться на уведомления
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com