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Экономика
02.04.2018
Ej.by
Кто возглавил Топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси-2018

У топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси, составляемого изданием «Ежедневник», новый лидер. Два года подряд находившегося во главе рейтинга Виктора Кислого сменил владелец «Санта Бремор» и «Савушкина продукта».

Портал EJ.BY представил обновленную версию проекта, который редакция готовит с 2007 года.  

Напомним, что ранее 47-летний Александр Мошенский возглавил топ-25 самых выдающихся бизнесменов современной Беларуси (1992-2017г.), составленный по результатам опроса представителей бизнеса, руководители b2b-компаний, общественных предпринимательских объединений и деловых СМИ. В 2017 году бизнесмен стал одним из 26 представителей бизнеса и общественных структур, вошедших в обновленный Совет по развитию предпринимательства.

По подсчетам российского издания РБК, «Савушкин продукт» занимает третье место на постсоветском пространстве по переработке сырого молока. С годовым объемом переработки 600 тыс. тонн брестская компания уступает только Danone (1,6 млн тонн в 2015 году) и PepsiCo (1,5 млн тонн). По версии журнала РБК, российская дочка «Савушкина продукта» заняла первое место среди 15 самых быстрорастущих иностранных компаний на российском рынке. За период 2014-2016 годы среднегодовой прирост выручки «Савушкин продукт-Москва» составил 52%, в 2016 году оборот компании приблизился к 140 млн долларов.

По информации «Ежедневника», Александр Мошенский приступил к реализации своего давнего проекта - созданию национальной молочной компании. Под ее крышей он попробует объединить несколько молочных заводов, чтобы наравне конкурировать с Danone и PepsiCo на евразийском рынке.

Второе место в рейтинге 2018 года занял Аркадий Добкин - по итогам 2017 года выручка EPAM Systems составила 1, 45 млрд долларов, увеличившись за год на 25%. Акционер и бессменный лидер EPAM Systems потеснил на третью строчку ретейлера и табачника Павла Топузидиса.

Основатель игровой империи Виктор Кислый, занимавший первое место в топ-200 в 2016 и 2017 годах, на этот раз – четвертый. Падение из-за экономических проблем покупательной способности на ключевом для Wargaming рынке в СНГ привело к резкому сокращению объемов выручки и прибыли. В 2015 году, еще на росте бизнеса, Виктор Кислый отвлек серьезные ресурсы, чтобы выкупить 17% долю у своего бывшего партнера Ивана Михневича. Иван Михневич, который инвестирует в личные проекты и занимается политической деятельностью на Кипре, в 2018 году занял седьмое место в рейтинге.

В отличие от 2015 и 2016 годов прошлый год был небогат на знаковые сделки в IT-секторе, позволившие войти в предыдущие списки нескольким десяткам представителей этой отрасли. Сектор в 2017 году находился в процессе переформатирования, выделить в нем можно инвестиционную активность одного из инициаторов перезапуска ПВТ Виктора Прокопени (12-е место).

В «консервативных» отраслях в прошлом году заметен прогресс Алексея Олексина (6-е место) и Александра Центера (8-е). В основном решили свои финансовые вопросы главные ретейлеры страны – Сергей Литвин (9-е место) и Владимир Василько (10-е).

По сравнению с предыдущим вариантом рейтинг 2018 года обновился примерно на четверть. Из ярких новых персон – это возвращение в него автора проекта «ё-мобиля» Андрея Бирюкова (101-е место). В прошлом году имеющий белорусского гражданство владелец холдинга «Яровит», в отношении некоторых предприятий которого в России продолжаются дела о банкротстве, выступил одним из соучредителей нового резидента китайско-белорусского парка «Великий Камень». Это – предприятие «Композитные конструкции», которое до 2022 года планирует создать научно-производственный комплекс по инжинирингу и выпуску изделий из композиционных материалов, включая автокомпоненты.

Полностью топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси-2018 можно посмотреть здесь.

 
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