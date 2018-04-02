Дедлайн прошел. Решили ли чиновники, что будут оплачивать тунеядцы?

Напомним, президент дал чиновникам срок до 1 апреля.

В начале года президент подписал новую версию декрета о тунеядстве (его официальное название - декрет «О содействии занятости»).

В документе сказано: вместо фиксированного сбора в 20 базовых неработающие должны будут полностью оплачивать некоторые из услуг, которые сейчас субсидируются государством.

Новые правила должны заработать со следующего года. А пока президент дал чиновникам поручение до 1 апреля решить, какие именно услуги тунеядцы будут оплачивать полностью и кто вообще теперь будет считаться тунядцем.

И вот 1 апреля позади. Есть ли новости?

– Ничего не скажу про тунеядцев. У меня времени просто нет, – ответила журналистам глава Администрации президента Наталья Кочанова на открытии четвёртой сессии парламента 2 апреля.