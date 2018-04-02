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Общество
02.04.2018
AFISHA.TUT.BY
В 800 м от белорусско-российской границы открылось казино

Придорожный бизнес с вип-сервисом. Месяц назад прямо на обочине трассы М1 в восьмистах метрах от белорусско-российской границы частные российские инвесторы открыли казино, ресторан и гостиницу.

С виду здание напоминает торговый центр. Но за непрезентабельными фасадами скрываются дорогие интерьеры. Ночь в здешних номерах стоит от 180 рублей. Но клиентов это не пугает.

Приграничное казино — ближайшее к Москве легальное игорное заведение. Разбавляют дорогую столичную публику местные. По субботам сюда приезжает молодежь из Смоленска. Потому что у них в городе с развлечениями напряженка. А еще — из Орши: но тоже не для того, чтобы поиграть, а, скорее, посмотреть на выступления известных артистов. Вход в казино бесплатный, а на сцене — то «Моральный кодекс», то Птаха, то Гоша Куценко.

«В Минске рынок казино перенасыщен»

Придорожное казино заняло 7 тысяч квадратных метров. Представители компании уверяют, что это самое большое игорное заведение в Беларуси по количеству столов и автоматов.

Комплекс на трассе М1 возвели за 2−3 года. Сама стройка началась давно, но в какой-то момент была заморожена.

— Много что менялось, — не вдаваясь в подробности, поясняет генеральный менеджер Алексей Попов.

Генеральный менеджер казино «М-1» Алексей Попов

Казино, отель, ресторан зарегистрированы на ООО «М-1 компани».

Строили комплекс не новички. У собственников уже есть заведения в Минске. Кроме того, управляющая компания зарабатывает на азартных развлечениях на Кипре и в Казахстане.

— В России основные деньги в Москве, а мы — ближайшее легальное к Москве казино. Многие россияне, известно, играют в Минске. Но в Минске рынок перенасыщен, и те, кто летает, конечно, не будут к нам возвращаться. Но многие люди с деньгами ездят в Беларусь на машинах — им ничего не мешает заехать и к нам, — рассуждает генеральный менеджер Алексей Попов.

Выбор локации управляющий объясняет просто: М1 — самая популярная трасса у россиян, которые едут в Европу через Беларусь.

Основной поток гостей в заведении в выходные. При казино есть ресторан и гостиница. Правда, случайные путешественники или дальнобойщики здесь вряд ли останутся ночевать. Стоимость стандартного двухместного номера (без скидок) стартует от 180 рублей в будний день и 250 рублей в выходной. За «президентский» люкс в выходной придется отдать 540 рублей.

— У нас не самый дешевый отель, это правда. Но наше казино открыто для всей публики, мы не позиционируем себя как вип-заведение и больше рассчитаны на проходимость. На оршанских игроков делать ставки не приходится, — немного противоречит сам себе менеджер.

Почти две трети посетителей белорусского казино — россияне. Но не только москвичи. Сюда приезжают жители Смоленской, Брянской, Калужской областей, говорит менеджер.

Персонал, напротив, почти весь — белорусы. На работу сюда ездят жители Орши, Дубровно, Витебска.

— Россияне тоже есть. Это в основном игровой персонал. Есть небольшая нехватка официантов, но в основном все укомплектовано, — говорит Алексей.

Оборот бизнеса руководство не раскрывает. Но в рекламе обещает перечислять в бюджет налогов на полтора миллиона долларов. Тайна — и размер инвестиций. Генеральный менеджер ограничивается расплывчатым: «Много».

— Мы не перестаем инвестировать. Летом у нас появится банный комплекс.

«Когда в Смоле мало кача, едем в другую страну на ночь»

К 22 часам — времени начала концерта — в казино подтягивается все больше гостей. Люди в основном молодые. Все, как и в любом клубе: скучающие девушки потягивают шампанское, а парни сидят за игровыми автоматами. Но они все-таки больше общаются, нежели испытывают фортуну.

Многие приехали парами или небольшими компаниями.

По хештегу в соцсетях находим фотографию двух симпатичных девушек с подписью: «Когда мало кача в Смоле [Смоленске], едем в другую страну на ночь».

За одним из столиков знакомимся с девушками. Совпадение ли, но обе — из Смоленска.

— Мы здесь второй раз. Были на открытии, понравилось очень. Учитывая наш город Смоленск, совсем не странно, что за отдыхом приходится ездить в другую страну. Смоленску нужно побольше приглашенных гостей, как здесь, чтобы повышать уровень, — говорят девушки.

Они приехали сюда на машине. Сегодня видели здесь еще одного знакомого из Смоленска. На открытии знакомых лиц было больше.

Девушки в казино только отдыхают, но сами за игровые столы не садятся.

— Мы только других осчастливливаем, ставки нормально поднимаем, — шутят они.

А вот Евгений и Татьяна приехали из Орши.

— В Орше такого нет и рядом. У нас некуда сходить, нет места, где можно отдохнуть. А здесь можно и на звезд посмотреть. На открытие приезжали Седакова, Джиган. Девчонки пели, танцевали. Такое было прямо шоу. Интересно, стараются. Про «М-1» в Орше все знают сто процентов. Да и вся область знает.

За столиком перед сценой отдыхает компания 21−23-летних ребят. Среди них — Анастасия и Анастасия. Одна девушка из Дубровно, сотрудница районного Дома культуры и студентка-заочница БГУКИ, вторая — студентка Могилевского педагогического университета имени Кулешова.

— Я здесь в третий раз, — говорит Настя. — Мне нравится атмосфера. Когда приезжали на 8 Марта, было классно, что все было для девушек: розыгрыши, подарки. В Орше тоже какие-то развлечения есть, но это не то. Я много мест таких видела, но это очень нравится. Достойное.

Пока Гоша Куценко продолжает отрабатывать свой концерт, выдвигаемся в Минск — дорога неблизкая, на улице туман. По дороге заезжаем в другое казино, масштабом значительно меньше — «Корона».

Оно находится в нескольких километрах от предыдущего и работает уже пять лет. Менеджер комплекса (здесь тоже есть и кафе, и гостиница) рассказывает, что аудитория у них, как и интерьеры, скромнее.

И цены ниже: самый дорогой номер стоит 160 рублей за сутки. Поэтому конкурентами новое заведение в «Короне» не считают.

— Да, люди едут туда. Но это зеваки — они посмотрят и возвращаются все равно к нам.

Будто в подтверждение его слов в кафе заходят две пары старше 40. Мы узнаем их в лицо: двадцать минут назад видели в соседнем комплексе.

— Нам там все понравилось, хорошее заведение. Посмотрели на Гошу, но решили сменить обстановку и покушать, в конце концов, — смеются гости из Смоленска.

 
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