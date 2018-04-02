Из-за чего глава сельсовета подвела себя под уголовную статью: «Просто жалела людей»

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Литовские торговцы в ужасе: местные оставляют все больше денег у соседки
Обложка дня. Президент – свинья
Кто возглавил Топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси-2018
Дедлайн прошел. Решили ли чиновники, что будут оплачивать тунеядцы?
Брестчанин накричал на милиционера, который перегородил дорогу. Видеофакт
Президент Туркменистана назначил сына на высокую должность
Расійскія эсэры дапамагалі беларускім зброяй
Лучший футболист России обматерил болельщиков
Жалоба из Копыля: в городе завелся «Толя Бобер», который уничтожает деревья
Глава МЧС: некоторых руководители безответственно относятся к соблюдению безопасности
«Это подлость какая-то»: первый же тур чемпионата Беларуси по футболу обернулся скандалом
Какими продуктами белорусы кормят россиян
Как белорусы будут отдыхать в апреле
Новый скандал вокруг Facebook: рост любой ценой?
Вербное воскресенье в Крево. Фотофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Урок, как не надо уходить: «Разбитый старик с десятками сгоревших детей на руках»
Водитель троллейбуса: «Если бы люди знали, на чем ездят, то автомобилей стало бы больше»
«Деградация всей системы». Что уничтожает белорусских силовиков?
13 рецептов от Лукашенко, как питаться белорусам. В картинках
Психолог: «95 % белорусских мужчин изменяют своим женам»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Глас народа в приемной Лукашенко: «Мы тут как селедки в бочке»
Молодой специалист: «В госструктуру больше ни ногой»
Кемеровчанин, потерявший семью, сначала обвинял Путина, а теперь – «майданщиков»
«Странно, президент же запретил подымать цены. Почему они его не слушаются?»
Юры Зісер: Мой выступ 25 сакавіка на расейскай мове — пытаньне прынцыпу
Все, что нужно знать о посевной в Беларуси
«То, что власть делала до трагедии, меркнет на фоне того, что она делает после нее»
Организаторы Дня Воли опубликовали финансовый отчет
Как в белфутболе умирали частные клубы
Лукашенко заявил, что Абхазию «превратили непонятно во что». Правда или нет?
«Как ходоки у Ленина». Шумченко рассказал, что увидел у кабинета Кочановой
Бабченко: «Бегите оттуда. Увозите свое будущее из этой страны»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Таямнічая прылада на даху. Як у Дзень Волі над Опэрным выкрадалі дроны
Лица омоновцев и милиционеров в штатском, которые задерживали людей на Дне Воли
Герой дня. 90-летний минчанин был задержан на 100-летии БНР
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Грузинские каникулы Коли Лукашенко
Лукашенко выпивает второй день подряд
Сара едет! На Санторини
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
02.04.2018
Алеся Добыш, kp.by
Из-за чего глава сельсовета подвела себя под уголовную статью: «Просто жалела людей»

«Комсомолка» побывала в агрогородке Мушино, что под Мстиславлем, где председатель выписала сельчанам штрафы и сама за них платила.

В светлом двухэтажном здании на улице Центральной располагается сельский исполком, ФАП, аптека, почта, библиотека. Журналистам здесь не рады: коллега председателя сельсовета Ольги Дадыкиной загораживает собой проход в кабинет и комментировать ситуацию отказывается наотрез - идет следствие. Женщина не скрывает, что очень переживает за председателя: говорит, что пришла на работу, выпив успокоительное.

Поговорить с самой председательницей на рабочем месте нам не удалось. Замечаем ее на улице: женщина едет за рулем стареньких белых «Жигулей», останавливается у здания банка. Председатель производит впечатление спокойного и уверенного в себе человека. От разговора вежливо отказывается:

- Извините, не могу ничего говорить, идет следствие.

По информации Комитета госконтроля, в 2015 - 2016 годах она выписывала односельчанам небольшие штрафы (по 1,8 рубля), а потом сама же их и оплачивала. В КГК считают, что председатель так поступала, чтобы создать видимость активной работы по контролю за благоустройством деревень. Иначе ее саму бы привлекли к ответственности за бездействие. Многие из тех 13 человек, которым председатель выписала штрафы, узнали, что попали в список нарушителей, когда в гости нагрянули сотрудники милиции, которые проверяли подлинность подписей на протоколах.

Теперь за злоупотребление властью или служебными полномочиями Ольге Дадыкиной грозит тюремный срок - от 3 до 10 лет. Сейчас Ольга Евгеньевна продолжает работать в исполкоме, она не задержана.

«Выписали штраф за мусор возле дома, хотя я там не живу»

Местные жители охотно соглашаются обсудить злободневную тему. Мнения у сельчан разнятся: кто-то громко возмущается системой, из-за которой председатель якобы была вынуждена выписывать штрафы, чтобы отчитаться перед своим начальством. Другие говорят, что дело здесь не только в том, что председатель жалела людей и сама платила штрафы. «Наверное, и сама получала за это премию», - рассуждают мушинцы.

Высокий мужчина в оранжевой спецовке рассказывает, что он был одним из тех 13 человек, кому Ольга выписала штраф.

- Приехала ко мне прокуратура, показывают какие-то документы и спрашивают: «Твоя роспись?» Я говорю, что нет. Пришлось мне 5 листов росписей писать на экспертизу, - возмущается Александр. - Оказывается, мне выписали штраф за то, что мусор возле дома лежал. Хотя я в этом доме уже лет восемь не живу - хату снимаю в другой деревне. Штраф я не платил - наверное, она сама заплатила, я не знаю. За эти штрафы ей, наверное, какую-то премию начисляли - не может быть, чтобы выгоды никакой не было, - считает мужчина.

- Она выгоды никакой не имела, просто жалела людей! Знала, что зарплаты маленькие, штрафы платить нечем, поэтому все брала на себя.В это время мимо проходят несколько женщин - местные жительницы с Александром не согласны и, перебивая друг друга, громко объясняют:

- Она выгоды никакой не имела, просто жалела людей! Знала, что зарплаты маленькие, штрафы платить нечем, поэтому все брала на себя.

В единственном магазине Мушино о том, что председатель теперь под следствием, конечно, знают.

- Мы не здешние, из Мстиславля, но председатель вообще превосходная женщина. Она всеми силами старается людям помочь - и дровами, и брикетом, и покосить, и посеять, - говорит работница магазина «Родны кут».

Жители агрогородка удивляются, когда слышат о наказании, которое грозит председателю, - от 3 до 10 лет тюрьмы.

- Не может быть! Мы надеемся, что штрафом отделается. Если бы она серьезное какое-то преступление совершила, большие деньги присвоила. Но плохого о ней ничего сказать не могу за все 17 лет, что вместе работаем. И семья у нее хорошая: муж, двое детей. Старшая дочка работает зубным доктором, вторая - в соцзащите. Оля работает председателем уже давно, бьется как рыба об лед во всех отношениях. Пыталась всех защитить, а получилось наоборот.

К четырем дня к клубу подходят сельчане - вот-вот должно начаться собрание по вопросам жизнеобеспечения. Но в последний момент к зданию подъезжает председатель и вывешивает новое объявление - собрание переносится.

- Это все из-за вас, журналистов, - смеются местные.

«Ей, может быть, сверху давали указание - 10 протоколов чтобы было за месяц»

Возле здания банка разворачивается небольшой рынок: продавец Надежда Владимировна достает из пакетов и выкладывает на стол искусственные цветы, мужские штаны, галоши, резиновые сапоги.

Говорит, покупателей сейчас мало - у людей нет денег. Поздороваться подходит коренастый мужчина, представляется Виктором.

- Вы что, посадить председателя хотите? - он уже третий, кто принимает журналистов за работников прокуратуры. - Ольга болеет за деревню, - продолжает, успокоившись, мужчина. - Вы бы видели, как они убирали мусор - председатель и ее секретарь. По 600 кг бутылок сдавали на стеклобойню. Людей жалела эта председатель, никому не давала штрафов, потому что в деревне нет зарплат. Она получала оклад и половину отдавала на протоколы. Ей, может быть, сверху давали указание - 10 протоколов чтобы было за месяц, как хочешь. А она тоже хочет работать, приходилось выполнять. У людей нет денег - так она поедет в банк, заплатит своими деньгами и работает дальше. Если бы снег сошел, я бы провел вас и показал, что у нас тут творится, сколько мусора. А потом председателю штраф. Один раз ей даже выписали штраф 500 рублей.

Собеседники вспоминают рабочую машину Ольги Евгеньевны - «Жигули», которые когда-то были белыми, постепенно превращаются в желтые от ржавчины.

- Это тоже показатель, на чем голова сельского совета ездит. И живет не во дворце - обычный аккуратненький домик, - говорит Надежда. - К людям она с уважением относится: если к ней на улице человек обратится, она не скажет, что мне некогда, приходите в приемные часы. В любом месте она решает вопрос. Это такой человек, который через себя все пропускает.

Собеседники говорят, что председатель не из тех людей, кто поручает грязную работу другим, а сама сидит в чистом кабинете.

- Подруг собирала, энтузиастов, которые не откажут в помощи, и шла выгребать заброшенные могилки, высекала хмызняк, старые деревья на кладбище, которые могут повалиться. Это они все сами своими руками делали.

В то же время есть и задачи, которые председателю решить пока не удалось. Собеседники кивают на полуразрушенные здания недалеко от магазина - а вдруг ребенок залезет и покалечится?

На эти же здания пеняют и другие сельчане - мол, на мусор возле домов в администрации внимание обращают, а на реальную проблему закрывают глаза.

- Пускай теперь милиция разбирается, кто тут виноват. Если на нас наживались, надо наказать, - говорят мушинцы.

Официально

В Мстиславкой райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды нам объяснили, что председатели сельисполкомов должны следить за порядком и могут выписывать предписания и составлять протоколы сельчанам, которые мусорят на своих участках.

- За невыполнение статей закона об обращении с отходами председатели тоже могут привлекаться к административной ответственности: им может быть выписан штраф в размере от 5 до 50 базовых величин. За такие нарушения председатели сельисполкомов активно привлекались в 2015-2016 году. Сейчас нарушений стало меньше.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
Урок, как не надо уходить: «Разбитый старик с десятками сгоревших детей на руках»
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
«Номер один» наградил копию себя
Вечно молодой. Фото Лукашенко в очередной раз отретушировали
Как депрессия охватывает российско-белорусское приграничье
Из-за чего глава сельсовета подвела себя под уголовную статью: «Просто жалела людей»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY