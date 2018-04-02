Из-за чего глава сельсовета подвела себя под уголовную статью: «Просто жалела людей»

«Комсомолка» побывала в агрогородке Мушино, что под Мстиславлем, где председатель выписала сельчанам штрафы и сама за них платила.

В светлом двухэтажном здании на улице Центральной располагается сельский исполком, ФАП, аптека, почта, библиотека. Журналистам здесь не рады: коллега председателя сельсовета Ольги Дадыкиной загораживает собой проход в кабинет и комментировать ситуацию отказывается наотрез - идет следствие. Женщина не скрывает, что очень переживает за председателя: говорит, что пришла на работу, выпив успокоительное.

Поговорить с самой председательницей на рабочем месте нам не удалось. Замечаем ее на улице: женщина едет за рулем стареньких белых «Жигулей», останавливается у здания банка. Председатель производит впечатление спокойного и уверенного в себе человека. От разговора вежливо отказывается:

- Извините, не могу ничего говорить, идет следствие.

По информации Комитета госконтроля, в 2015 - 2016 годах она выписывала односельчанам небольшие штрафы (по 1,8 рубля), а потом сама же их и оплачивала. В КГК считают, что председатель так поступала, чтобы создать видимость активной работы по контролю за благоустройством деревень. Иначе ее саму бы привлекли к ответственности за бездействие. Многие из тех 13 человек, которым председатель выписала штрафы, узнали, что попали в список нарушителей, когда в гости нагрянули сотрудники милиции, которые проверяли подлинность подписей на протоколах.

Теперь за злоупотребление властью или служебными полномочиями Ольге Дадыкиной грозит тюремный срок - от 3 до 10 лет. Сейчас Ольга Евгеньевна продолжает работать в исполкоме, она не задержана.

«Выписали штраф за мусор возле дома, хотя я там не живу»

Местные жители охотно соглашаются обсудить злободневную тему. Мнения у сельчан разнятся: кто-то громко возмущается системой, из-за которой председатель якобы была вынуждена выписывать штрафы, чтобы отчитаться перед своим начальством. Другие говорят, что дело здесь не только в том, что председатель жалела людей и сама платила штрафы. «Наверное, и сама получала за это премию», - рассуждают мушинцы.

Высокий мужчина в оранжевой спецовке рассказывает, что он был одним из тех 13 человек, кому Ольга выписала штраф.

- Приехала ко мне прокуратура, показывают какие-то документы и спрашивают: «Твоя роспись?» Я говорю, что нет. Пришлось мне 5 листов росписей писать на экспертизу, - возмущается Александр. - Оказывается, мне выписали штраф за то, что мусор возле дома лежал. Хотя я в этом доме уже лет восемь не живу - хату снимаю в другой деревне. Штраф я не платил - наверное, она сама заплатила, я не знаю. За эти штрафы ей, наверное, какую-то премию начисляли - не может быть, чтобы выгоды никакой не было, - считает мужчина.

- Она выгоды никакой не имела, просто жалела людей! Знала, что зарплаты маленькие, штрафы платить нечем, поэтому все брала на себя.В это время мимо проходят несколько женщин - местные жительницы с Александром не согласны и, перебивая друг друга, громко объясняют:

- Она выгоды никакой не имела, просто жалела людей! Знала, что зарплаты маленькие, штрафы платить нечем, поэтому все брала на себя.

В единственном магазине Мушино о том, что председатель теперь под следствием, конечно, знают.

- Мы не здешние, из Мстиславля, но председатель вообще превосходная женщина. Она всеми силами старается людям помочь - и дровами, и брикетом, и покосить, и посеять, - говорит работница магазина «Родны кут».

Жители агрогородка удивляются, когда слышат о наказании, которое грозит председателю, - от 3 до 10 лет тюрьмы.

- Не может быть! Мы надеемся, что штрафом отделается. Если бы она серьезное какое-то преступление совершила, большие деньги присвоила. Но плохого о ней ничего сказать не могу за все 17 лет, что вместе работаем. И семья у нее хорошая: муж, двое детей. Старшая дочка работает зубным доктором, вторая - в соцзащите. Оля работает председателем уже давно, бьется как рыба об лед во всех отношениях. Пыталась всех защитить, а получилось наоборот.

К четырем дня к клубу подходят сельчане - вот-вот должно начаться собрание по вопросам жизнеобеспечения. Но в последний момент к зданию подъезжает председатель и вывешивает новое объявление - собрание переносится.

- Это все из-за вас, журналистов, - смеются местные.

«Ей, может быть, сверху давали указание - 10 протоколов чтобы было за месяц»

Возле здания банка разворачивается небольшой рынок: продавец Надежда Владимировна достает из пакетов и выкладывает на стол искусственные цветы, мужские штаны, галоши, резиновые сапоги.

Говорит, покупателей сейчас мало - у людей нет денег. Поздороваться подходит коренастый мужчина, представляется Виктором.

- Вы что, посадить председателя хотите? - он уже третий, кто принимает журналистов за работников прокуратуры. - Ольга болеет за деревню, - продолжает, успокоившись, мужчина. - Вы бы видели, как они убирали мусор - председатель и ее секретарь. По 600 кг бутылок сдавали на стеклобойню. Людей жалела эта председатель, никому не давала штрафов, потому что в деревне нет зарплат. Она получала оклад и половину отдавала на протоколы. Ей, может быть, сверху давали указание - 10 протоколов чтобы было за месяц, как хочешь. А она тоже хочет работать, приходилось выполнять. У людей нет денег - так она поедет в банк, заплатит своими деньгами и работает дальше. Если бы снег сошел, я бы провел вас и показал, что у нас тут творится, сколько мусора. А потом председателю штраф. Один раз ей даже выписали штраф 500 рублей.

Собеседники вспоминают рабочую машину Ольги Евгеньевны - «Жигули», которые когда-то были белыми, постепенно превращаются в желтые от ржавчины.

- Это тоже показатель, на чем голова сельского совета ездит. И живет не во дворце - обычный аккуратненький домик, - говорит Надежда. - К людям она с уважением относится: если к ней на улице человек обратится, она не скажет, что мне некогда, приходите в приемные часы. В любом месте она решает вопрос. Это такой человек, который через себя все пропускает.

Собеседники говорят, что председатель не из тех людей, кто поручает грязную работу другим, а сама сидит в чистом кабинете.

- Подруг собирала, энтузиастов, которые не откажут в помощи, и шла выгребать заброшенные могилки, высекала хмызняк, старые деревья на кладбище, которые могут повалиться. Это они все сами своими руками делали.

В то же время есть и задачи, которые председателю решить пока не удалось. Собеседники кивают на полуразрушенные здания недалеко от магазина - а вдруг ребенок залезет и покалечится?

На эти же здания пеняют и другие сельчане - мол, на мусор возле домов в администрации внимание обращают, а на реальную проблему закрывают глаза.

- Пускай теперь милиция разбирается, кто тут виноват. Если на нас наживались, надо наказать, - говорят мушинцы.

Официально

В Мстиславкой райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды нам объяснили, что председатели сельисполкомов должны следить за порядком и могут выписывать предписания и составлять протоколы сельчанам, которые мусорят на своих участках.

- За невыполнение статей закона об обращении с отходами председатели тоже могут привлекаться к административной ответственности: им может быть выписан штраф в размере от 5 до 50 базовых величин. За такие нарушения председатели сельисполкомов активно привлекались в 2015-2016 году. Сейчас нарушений стало меньше.