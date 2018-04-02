Президент Туркменистана назначил сына на высокую должность

В СМИ пишут о начале операции по подготовке очередного «преемника».

Как сообщило государственное информационное агентство Туркменистана, лидер страны Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына Сердара Бердымухамедова заместителем министра иностранных дел.

Внезапный взлет сына главы государства начался, когда он стал депутатом туркменистанского парламента – Меджлиса. При этом журналисты часто называют младшего Бердымухамедова «сыном нашего народа». Предполагается, что именно Сердар в будущем станет спикером парламента – то есть, вторым по влиянию человеком в государстве.

А пока 36-летний сын главы государства будет набираться опыта, работая в правительстве, пишут местные СМИ.

Напомним, что действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов также долгое время работал заместителем главы кабинета министров страны, а после смерти Сапармурата Ниязова выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах.

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