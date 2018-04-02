Как БАТЭ проводил Родионова из футбола

Он играл за Борисов 11 лет. И до сих пор остается в клубе.

В воскресенье БАТЭ матчем со «Смолевичами» (1:0) открывал очередной чемпионат. А перед матчем состоялись торжественные проводы экс-нападающего клуба Виталия Родионова из большого футбола.

«Профессор» защищал «желто-синие» цвета с 2006 по 2017 годы и за это время наколотил немало голов на внутренней и международной аренах. Он дважды признавался лучшим футболистом чемпионата и пять раз – лучшим форвардом. В составе борисовской команды Родионова 12 раз становился чемпионом Беларуси, три раза выигрывал Кубок и шесть – Суперкубок страны. После окончания спортивной карьеры Родионов остался в почти родном клубе – сейчас он работает в БАТЭ спортивным директором.

Перед игрой со «Смолевичами Родионов укутался во флаг БАТЭ и под овации зрителей пробежал круг почета по полю «Борисов-Арены».

Борисовские футболисты по такому случаю надели специальные майки.

Майку Родионова подняли под крышу «Борисов-Арены» – там она будет соседствовать с футболкой Дмитрия Лихтаровича.