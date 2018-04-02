Как депрессия охватывает российско-белорусское приграничье

Белорусско-российское приграничье приходит в упадок, но со своими особенностями, на центр притяжения депрессивных регионов по обе стороны границы претендует Смоленск.

Очередная конференция памяти министра обороны БНР Киприана Кондратовича, организованная аналитическим проектом Belarus Security Blog, 29 марта рассматривала региональные вопросы безопасности. В том числе анализировалось и состояние белорусско-российского приграничья.

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Депопуляция

Координатор Belarus Security Blog Андрей Поротников замечает, что, на первый взгляд, ситуация с человеческими ресурсами в Беларуси выглядит получше, чем в соседних с нашей страной российских районах. «С 1991 года в трех белорусских областях — Витебской, Могилевской и Гомельской и в трех российских — Псковской, Смоленской и Брянской население уменьшилось на 16,3%. С белорусской стороны — на 14,4%, с российской — на 18,5%, печальный лидером же стала Псковская область — за 25 лет она потеряла 23% населения. Территории Смоленской области стремительно вымирают, при этом если вся Смоленская область в среднем потеряла за 25 лет 17,2% населения, то «фасадные» (непосредственно примыкающие к границе) административные районы — 40%», - сообщил Андрей Поротников.

Образовательная катастрофа

По мнению эксперта, регион из трех белорусских областей испытывает не только проблемы экономического и демографического, но и культурно-образовательного или гуманитарного характера. «Только три университета в приграничных областях Беларуси отнесены к категории «приемлемый уровень образования» - это Белорусско-российский университет в Могилеве, Гомельский университет имени Ф.Скорины и Гомельский технический университет имени П.Сухого», - сказал Андрей Поротников.

Центры силы

«Если сравнивать по потенциалу влияния, то цифры, казалось бы, говорят в пользу Беларуси — импорт Смоленской области на 64% состоит из белорусской продукции, с населением дела получше у белорусских соседей, вероятно, белорусские города и должны претендовать на роль центра притяжения в трансграничных потоках между двумя странами. Но тут не все так однозначно, - подчеркивает Андрей Поротников.

- Во-первых, в ряде районов на границе с Псковской областью по сути притягать некому — невысокая плотность населения плюс страшная депопуляция, там буквально все зарастает лесом, а сам Псков традиционно больше тянется к Санкт-Петербургу. Гомельская область — вполне самодостаточна, а с российской стороны там не так уж много населенных пунктов у границы, сам Брянск достаточно далеко. Но если мы посмотрим в плане конструирования какого-то трансграничного будущего, то увидим, что на роль межрегионального центра претендует Смоленск». По словам Андрея Поротникова, на Смоленщине «очень активно действуют организации, которые работают с белорусско-российским приграничьем, они очень разнообразны, часть из них базируется в смоленских университетах, там сложилось свое достаточно амбициозное академическое сообщество с хорошим по российским меркам научным потенциалом». Эксперт отмечает наличие нескольких проектов развития трансграничного сотрудничества между Россией и Беларусью, инициированных в Смоленске:

«Причем это типичные НГОшные проекты, за ними не просматривается власть, есть молодые амбициозные люди, продвигающие их, а российская власть не отказывается направить в это деньги — до 200 тысяч долларов в год составляет поддержка таких проектов из президентского фонда РФ. Думаю, это результат того, что худо-бедно, но в России 20 лет развивался федерализм, появились свои региональные элиты, которые готовы в том числе работать и с приграничными территориями нашей страны». На белорусской стороне, как отмечает эксперт, «ничего подобного нет — и проблема не только в активности или пассивности, но и в том, что любая такая активность у нас не нашла бы не то, чтобы поддержки, но понимания у чиновников». «У нас так сложилось, что не город определяет развитие территории, а деревня, - считает Андрей Поротников.

- Например, Полоцк. Этот город приходит в упадок после слияния органов управления с районными, во главе этой объединенной территориальной единицы встали люди, которые просто не понимают, что такое город. Проблема в том, что белорусская система управления не создает условий для генерирования какого-то интеллектуального продукта, который был бы конкурентным хотя бы на уровне этих регионов, а в России все это работает, это совсем другая культура принятия управленческих решений. И в этом я вижу очень большую проблему для Беларуси: это не позволяет нашим регионам, которые формально имеют потенциал — и человеческий, и промышленный — стать центрами притяжения для окрестных территорий соседней страны».

Полоса без «русского мира»

По словам Андрея Поротникова, «в приграничной полосе практически нет пророссийских организаций, есть активисты-одиночки, в значительной мере представленные, как их обычно называют, «городскими сумасшедшими», то есть серьезных структур «русского мира» там нету вообще». «Исключение, пожалуй, составляет только Витебск, но там своя специфика — с одной стороны, сильный пласт национальной интеллигенции, с другой, очень сильные позиции у православной церкви, крупнейшего в этом городе собственника недвижимости», - сказал эксперт.

Новая проблема

По мнению Андрея Поротникова, в будущем в приграничных белорусских регионах возникнет проблема перемещения после введения приграничного контроля с российской стороны. «Пока все это находится в очень легкой форме, непреодолимых препятствий для белорусов не создает, но, между тем, российская сторона очень активно создает пограничную инфраструктуру — всерьез и надолго. Проблема может выстрелить из-за того, что в ряде белорусских районов до 30% трудоспособного населения выезжает на работу в Россию ежедневно. Зарплата в районе 300 рублей на белорусской стороне, на российской — 200-250 долларов, есть смысл ездить», - сказал эксперт.

Своя жизнь, свои элиты

«Во время изучения приграничной жизни заметил важный момент — в районах формируются свои квазиэлиты, скажем так, это спайка местных чиновников, правоохранителей и бизнеса, которые очень быстро приватизируют все, что приносит хоть какие-то деньги. Например, сбор металлолома, скупка молока, открытие придорожных залов игровых автоматов, ведь в России они запрещены.

Интересно наблюдать, как в районе с населением в 15.000 идет своя общественно-политическая жизнь, пусть ее могут воспринять в столице общественно-политической жизнью на бактериальном уровне, но призову внимательнее присмотреться на белорусские регионы — там гораздо более интересные процессы, чем в Минске, Минск сейчас — скучный и сонный», - заключил Андрей Поротников.

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