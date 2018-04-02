Лучший футболист России обматерил болельщиков

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов остался недоволен тем, что болельщики освистали его во время домашнего матча с махачкалинским «Анжи».

28-летний форвард, уходя с поле, ответил зрителям. Из семи слов в его фразе цензурными были только три. В этом коротком спиче Смолов успел:

- выразить общее разочарование реакцией трибун;

- предположить, что там собрались представители сексуальных меньшинств;

- сообщить, что имел сексуальные отношения с близкими родственницами зрителей по женской линии.

Этот эпизод попал в трансляцию матча на российском телеканале «Наш футбол». Комментатор отреагировал на тираду Смолова звуком «ууууу».

Кара судьбы на этот раз не заставила себя ждать. Вскоре «Анжи», возглавляемый белорусским специалистом Вадимом Скрипченко, сравнял счет и лишил «Краснодар» двух важных очков.

Федор Смолов признавался футболистом года в России по версии Российского футбольного союза и Российской футбольной премьер-лиги в 2016-м. Также на протяжении трёх последних сезонов, включая текущий, форвард является лучшим бомбардиром российского чемпионата.

Смолов: «Заслуженно ли мы получаем такие «бабки»? Нет!»