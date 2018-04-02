Жалоба из Копыля: в городе завелся «Толя Бобер», который уничтожает деревья

На днях Еврорадио получило письмо из Копыля. В конверте на аккуратном листе формата А4 — жалоба на вырубку деревьев в городе и вокруг него.

– Руководителем района Линевичем А.К. истребляются деревья в Копыле и окрестностях. Здешние люди не могут официально никуда пожаловаться, ведь останутся без работы. А он высекает берёзовые рощи, уничтожает деревья вокруг дорог, истребляет кустарники, где гнездятся птицы. До назначения в Копыль этот варвар работал в Дзержинском районе, и там тоже уничтожил весь район, за что получил прозвище Толя Бобёр. Сделайте об этом репортаж, так как дальше это терпеть просто невозможно, — утверждает автор жалобы.

Отправителем на конверте указан Бобров Анатолий Константинович, проживающий в Копыле на улице Березовой. Это нас сразу насторожило. Бобров жалуется на вырубку берёзовой рощи, улица Берёзовая, «Толя Бобёр»… Всё это похоже на глупую шутку.

Еврорадио связалось с администрацией Копыльского района. В приёмной Анатолия Линевича нам предсказуемо никак не смогли прокомментировать жалобу, и порекомендовали обратиться в инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Копыль. Фото: darriuss.livejournal.com

А там нам рассказали, что (внезапно!) жалоба на вырубку деревьев вдоль дорог таки была. Она поступила на прямую телефонную линию, которую проводил председатель райисполкома. И инспекция даже готовила ответ на неё:

«Удаление объектов растительного мира проводится согласно проекта капитального ремонта автодороги Н-8542 Копыль-Ленино-Селище (улица Партизанская г. Копыля), который предусматривает компенсационную высадку удаляемых деревьев.

Вырубка деревьев на автомобильной дороге Н-8547 Копыль- Блевчицы-Мацкевичи (возле д. Быстрица) ведётся на основании обращения жителя аг[рогородка] Быстрица».

— А кто вам прислал эту жалобу? — интересуются у Еврорадио в инспекцию природных ресурсов.

— Бобров Анатолий Константинович, — честно отвечаем мы.

На том конце трубки слышится сдавленный смех.

— Думаем, такого человека не существует, — наконец, говорят там.

— Почему? — спрашиваем мы.

— Понимаете… Анатолий Константинович — так завут нашего председателя райисполкома. А Бобров… Это похоже на то, как его в народе называют.

И действительно, Линевича зовут Анатолий Константинович. Руководить Копыльским районом он назначен два года назад, в марте 2016 года. А до того, как и утверждает автор жалобы, работал в Дзержинском районе.

Жители Копыльского района, с которыми связалось Еврорадио, говорят, что деревьев в последнее время действительно вырубается много. Чаще всего это тополя — ломкие деревья, которые под сильным ветром могут сломаться и перегородить проезжую часть. Но случаются и вырубки, которые кажутся лишними. Коммунальщики вырубают берёзы и липы, о которых местные жалеют.

Что до жалобы, так в инспекции природных ресурсов Еврорадио рассказали, что похожая вырубка в Копыле действительно происходит. Вместо деревьев вдоль проезжей части прокладывается пешеходная дорожка. Но всё делается по документам, а вырубка предусматривает компенсационные посадки.

В октябре 2017 года на необоснованную вырубку деревьев обратил внимание Александр Лукашенко. По его словам, скандалы происходят «начиная от Гомеля и заканчивая Минском».

«Вы начинаете там пилить, сносить непонятно что, распахивать, — обратился тогда Лукашенко к чиновникам. — Вместо того чтобы парк где-то заложить или в порядок привести, вы начинаете штамповать жилье. Места нет, где жилье строить? Обязательно надо конфликт породить с населением?»

Так что Копыль с этой своей совсем не первоапрельской жалобой — вполне в тренде. Белорусы заждались настоящей весны и зелёных листьев на деревьях. Но если за зиму успеть вырубить все деревья, радоваться будет нечему. А «компенсационные посадки» — утешение слабое: на юные деревца по обочинам дорог жалко смотреть, а пока они вырастут и смогут реально компенсировать вырубленное, пройдут годы.