Глава МЧС: некоторых руководители безответственно относятся к соблюдению безопасности

МЧС предлагает продолжить проверку объектов с массовым пребыванием людей.

Об этом заявил министр Владимир Ващенко в программе «Контуры» на телеканале «ОНТ».

– Мы продолжаем проверять места массовых скоплений людей — это не только торговые центры, но и общежития, и гостиницы, и школы, и жилые дома, — отметил глава МЧС.

Ващенко также добавил, что МЧС не только фиксирует нарушения, но и принимает меры по наведению порядка.

– Там, где есть угрожающие моменты, мы просто прекращаем эксплуатацию до их устранения. Там, где есть опасность, они (объекты) просто не будут работать. Только сегодня по трем были вынесены подобные решения, — рассказал министр.

Ващенко также сообщил, что такими объектами занимается не только МЧС, но местные власти и прокуратура.

В программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» министр рассказал, что отмечается безответственное отношение руководителей ряда проверенных объектов к исполнению своих обязанностей в вопросах создания здоровых и безопасных условий труда, соблюдения требований пожарной и промышленной безопасности.

Ранее МЧС представило интерактивную карту проверок — на ней нанесены проверенные объекты по всей Беларуси, на которых выявлены нарушения.

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