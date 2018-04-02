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Спорт
02.04.2018
Михаил Миронович
«Это подлость какая-то»: первый же тур чемпионата Беларуси по футболу обернулся скандалом

«Мы, беларусы, мірныя людзі»: пять из восьми игр первого тура чемпионата Беларуси завершились вничью.

Национальное первенство стартовало 30 марта. Афиша матча-открытия выглядела довольно уныло.

Луч (Минск) – Минск – 0:0

Игра не обманула ожидания – тоже оказалась скучной. К счастью, наблюдали за ней всего 350 зрителей. Абсолютный дебютант высшей лиги разжился первым очком.

Неман (Гродно) – Витебск – 1:1 (Глеб, 90+1 – Матвеенко, 25)

Хозяева спаслись в добавленное время. А их болельщики устроили потрясающий перфоманс в честь 100-летия БНР.

Гомель – Слуцк – 0:0

Тут же самый яркий эпизод связан с фанатами. Один из них выбежал на поле во время игры и был показательно жестко задержан омоновцами.

Шахтер (Солигорск) – Динамо (Брест) – 0:0

Еще одна безголевая ничья – совсем не то, что хотелось увидеть в исполнении претендентов на призовую «тройку». Обе команды больше стремились не проиграть, чем выиграть.

Динамо (Минск) – Торпедо-БелАЗ (Жодино) – 2:1 (Соловей, 23, Галович, 65 – Долгов, 47)

А вот еще один соискатель наград не стал разбрасываться очками на старте. Столичный клуб не сник, пропустив гол «из раздевалки», а сумел вновь выйти вперед и удержать преимущество.

Ислочь (Минский район) – Торпедо (Минск) – 1:1 (Осипенко, 15 – Демидович, 90+7)

Дело шло к победе хозяев, но на пятой добавленной минуте арбитр Виктор Шимусик назначил пенальти в пользу автозаводцев. После игры главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский разразился спичем (цитируется по «Прессболу»):

— Это просто подлость какая-то. Я почему так остро говорю? В прошлом сезоне был момент, когда судил Шимусик и когда нашему игроку Климович (на тот момент вратарь минского «Динамо» — прим.ред.) чуть не проломил череп. Тогда пенальти был, и тогда я сделал этому судье замечание. И сейчас он поставил нам «точку» — это подлость, я считаю.

Но вскоре сайт «Ислочи» сообщил:

«После матча Виталий Жуковский пересмотрел этот момент и согласился с решением арбитра – пенальти был. Он извиняется за эмоциональное поведение после финального свистка и на пресс-конференции, так как тяжело было принять такое решение Виктора Шимусика…»

Городея – Днепр (Могилев) – 1:2 (Лебедев, 15 – Чиж, 22, Рудыка, 36)

Первую волевую победу в чемпионате записал на свой счет «Днепр» — благодаря эффектному дальнему удару украинского легионера Сергея Рудыки.

БАТЭ (Борисов) – Смолевичи – 1:0 (Бага, 19)

У чемпиона новый тренерский штаб, но старые проблемы. БАТЭ выиграл у абсолютного дебютанта высшей лиги, но под свист собственных болельщиков.

В первом тайме борисовчане активничали на поле, но разжились лишь одним голом. Тот факт, что преимущество было минимальным, не помешал хозяевам «уснуть» в перерыве. Второй тайм они провели гораздо пассивнее, что и вызвало недовольство зрителей.

В итоге «Смолевичи» едва не сравняли счет в самом конце матча. БАТЭ повезло, что гости не реализовали свои моменты, но с таким отношением к игре аудитория на трибунах будет только редеть.

Матчи 2-го тура пройдут с 5 по 7 апреля.

 
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