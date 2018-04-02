Какими продуктами белорусы кормят россиян

«Нельзя все время «сидеть» на одном рынке», — заявил Лукашенко, в очередной раз подняв вопрос о диверсификации экспорта. Мы проверили, как за последние пять лет белорусские производители уходили с российского рынка.

Глава государства обеспокоен непрекращающейся торговой войной с Россией. Она регулярно вводит ограничения на ввоз продукции белорусских предприятий. В первую очередь, претензии относятся к отечественным производителям продовольствия.

«Надо определяться. Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте», — заявил Александр Лукашенко. За последние годы такие фразы звучали от него неоднократно. Но что это меняет?

Завтра твоей страны проанализировало, сколько составляла доля России в поставках важнейших продовольственных товаров за последние пять лет. По большому счету, с 2012 по 2017 год картина осталась прежней.

Только по сахару доля российского рынка составляет сегодня чуть более 50%. Но диверсификация рынков по этому продукту была проведена еще в начале 2000-х годов и лишь после того, как Беларусь на уровне межправительственного соглашения взяла на себя обязательства по ограничению экспорта сладкого продукта.

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