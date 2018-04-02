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Общество
02.04.2018
Илья Горин
«Номер один» наградил копию себя

Младший сын президента стал лучшим бомбардиром турнира «Олимпийские надежды». Призы вручил Александр Лукашенко, который тоже играет в хоккей под №1.

Команда Николая Лукашенко «Грифоны» победила в хоккейном турнире «Олимпийские надежды». 1 апреля глава государства принял участие в церемонии закрытия, где вручил призы командам-победителям и лучшим игрокам, сообщает пресс-служба президента.

— Такие турниры проводим потому, что это любители: еще маленькие, начинающие. Может, они и станут когда-то профессионалами в этом уже не только мужском виде спорта (женщины начали поджимать в хоккее). Ранее провели «Золотую шайбу», в которой приняли участие тысячи детей разных возрастов. Мы предоставили возможность всем желающим и любящим хоккей показать свое мастерство. В финале «Золотой шайбы» тогда победила команда «Медведь», — сказал Лукашенко-старший. — В турнире «Олимпийские надежды» четыре лучшие команды тех соревнований вновь скрестили свои клюшки. У «Грифонов» была возможность взять реванш за поражение в «Золотой шайбе». Они сделали это достойно.

И продолжил: «Глядя на вас всех, подумал, наверное, будем скоро бороться в финале чемпионата мира. Ведь после завершения выступления за национальную сборную Антоненко, Мезина, Стася, Михалева — пропасть. Вы — наша надежда и не только олимпийская».

Президент Беларуси поздравил участников с завершением турнира, поблагодарил тренеров за подготовку игроков и посоветовал проигравшим не огорчаться: «Потому как поражения закаляют характер».

И поблагодарил родителей за подготовку ребят: «Без вас их не было бы здесь. Знаю, сколько труда и терпения отнимает подготовка хоккеиста. Поверьте, это все окупится сторицей. Ребята вырастут настоящими патриотами нашей страны».

После чего вручил кубки победителям и призерам соревнований, а также наградил золотыми медалями команду «Грифоны».

Отметим, что Николай Лукашенко стал лучшим бомбардиром турнира.

Напомним, в декабре младший сын президента вместе с «Грифонами» выиграл минский отборочный турнир к финалу соревнований «Золотая шайба». Тогда 13-летнего Колю признали лучшим нападающим.

Декабрь-2017

В сети Лукашенко-младшего уже давно называют «самостоятельной медиаперсоной». Белорусские-интернет пользователи оценивают медийную активность Николая Лукашенко не всегда позитивно: «А кто решится сделать его вторым?»

И констатируют: «Похоже, надо все же постепенно привыкать к тому, кто следующий».

 
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