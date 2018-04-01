Вечно молодой. Фото Лукашенко в очередной раз отретушировали
На официальных фото на церемонии чествования юных хоккеистов глава государства выглядит «моложе».
Похоже, практика ретуширования официальных фото главы государства становится традицией. На такие мысли наводит сравнение снимков пресс-службы Александра Лукашенко с кадрами в репортажах государственных телеканалов.
Вот таким руководитель страны выглядит на официальном фото, разошедшемся по государственным СМИ:
А вот скриншот сюжета телеканала СТВ:
Еще одно сравнение официального фото церемонии награждения и стоп-кадра телесюжета:
Случай на церемонии чествования юных хоккеистов, когда фото главы государства, опубликованное его пресс-службой, контрастирует с тем, как он выглядит в выпусках телевизионных новостей, не первый. Год назад похожая история произошла во время поездки Лукашенко в Александрию.
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