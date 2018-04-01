10 высказываний знаменитостей, над которыми грех не посмеяться

1 апреля – Международный день смеха, 24 часа в году, когда все, чтобы вы ни сделали, можно списать на шутку и не получить за это по лицу и даже не прослыть полным идиотом. Но эти не шутили.

Сильвестр Сталлоне, актер: «Единственный счастливый актер – это мертвый актер, потому что только тогда нельзя меняться. После смерти я, наверное, буду кисточкой».

Анджелина Джоли, актриса: «Не знаю, было ли в моей жизни ключевое событие, которое меня изменило, но первый секс у меня был в 14 лет».

Дэвид Аркет, актер: «Думаю, Бог – это гигантский вибратор в небе... пульсирующая сила невиданной энергии».

Арнольд Шварценеггер, актер: «Уверен, что гомосексуальный брак должен быть только между мужчиной и женщиной».

Вайнона Райдер, актриса: «Я чувствую себя наилучшим образом, когда я счастлива».

Джессика Симпсон, актриса: «Я не страдаю анорексией. Я из Техаса. Разве люди в Техасе страдают анорексией? Я про таких не слышала. Это относится и ко мне».

Бритни Спирс, певица:

«Мне приходится бывать во многих местах за морем... например, в Канаде».

Кэмерон Диас, актриса: «Я стала замечать гравитацию еще в детстве».

Канье Уэст, певец:

«Когда я думаю о конкуренции, я пытаюсь соревноваться с прошлым. С Микеланджело, Пикассо, пирамидами».

Джастин Бибер, певец: «Люди пишут мне: «Я сдаюсь, ты не отвечаешь мне…» И я просто пишу им сообщение, вроде «Никогда не сдавайся», знаешь? И это меняет их жизни».