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Вербное воскресенье в Крево. Фотофакт
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Общество
01.04.2018
Салiдарнасць
, фото Сергей Гапон
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Вербное воскресенье в Крево. Фотофакт
1 апреля православные верующие отмечают Вербницу.
В одном из старейших приходов Беларуси освятили и автомобили
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