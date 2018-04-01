«Грифоны» Коли Лукашенко поквитались с «Медведями»

Команда младшего сына главы государства победила в турнире «Олимпийские надежды».

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Команда «Грифоны» победила в хоккейном турнире «Олимпийские надежды», который проводился среди игроков 2003/2004 годов рождения в Минске на малой площадке «Чижовка-Арены», сообщает БЕЛТА.

В матче 3-го тура соревнований команда Коли Лукашенко одолела другую команду минчан «Медведь», взяв таким образом реванш за поражение в финале «Золотой шайбы».

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Вторыми на турнире были юные брестчане из «Олимпа», «Медведи» заняли третье место. Поздравить победителей и участников турнира приехал руководитель страны.

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Ранее младший сын главы государства завоевал «бронзу» на турнире по биатлону «Снежный снайпер», где представлял Минскую область. В символической гонке принял участие и Александр Лукашенко.