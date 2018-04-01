Почему из горящей «Зимней вишни» почти невозможно было сбежать

Кажется, все было сделано для того, чтобы не оставить людям шанса.

Фото 42.mchs.gov.ru

Торговые центры, такие как Зимняя вишня — рекламные витрины эпохи путинской стабильности. Придя на место пустым полкам 80-х и базарной экономике 90-х они, казалось, демонстрирут всю мощь нового времени — времени стабильного потребления.

Но что творится за этими витринами и сколько еще таких торговых центров, где меры безопасности второстепенны, чиновники всех уровней задумались только после гибели десятков детей в Кемерове.

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После этой жуткой трагедии мы все пересмотрели десятки видеороликов с душераздирающими рассказами родителей о том, как пытались спасти детей, как рвались в кинозалы, но не могли открыть дверь, как обезумевших отцов встречали пожарные и разворачивали к выходу, не позволяя вытащить своих близких. Почему были заблокированы аварийные выходы — есть несколько версий, и ни одна из них не выдерживает никакой критики.

Кажется, в Торговом центре «Зимняя вишня» все было сделано для того, чтобы не оставить людям шанса. Фиктивная проверка в 2016 году. Отключенная система пожаротушения 19 марта 2018 года. Липовый план эвакуации. Загроможденные проходы. Случившееся — закономерность.

На видео с камеры наблюдения, которая снимала происходящее в детском центре «Зимней вишни», можно увидеть время записи: 15:56 — пожара еще нет; 16:00 — и дым уже молниеносно расходится по четвертому этажу. В эти вырезанные 4 минуты и произошло возгорание.

Все начинается в батутном центре. Рядом с ним каток, фитнес-центр, кафе-бар и три кинозала. От батутов ядовитый удушливый дым — а за ним и огонь — распространяется по всему уровню и блокирует людей в кинотеатре. Они не знают, что снаружи пожар. Сигнализации нет. Аварийные выходы заблокированы.

«Разве Путин запирает двери кинозалов и пожарные выходы?»

Эксперт по пожарной безопасности Ассоциации «Союз 01» Константин Калужин проанализировал план эвакуации кемеровского торгового центра — его содержание, как оказалось, совершенно не соответствавало реальной планировке помещения. А огнетушетелей на тех местах, где они были обозначены, кажется, просто не было.

Константин Калужин, эксперт по пожарной безопасности Ассоциации «Союз 01»:

— Все было сделано для того, чтобы люди не смогли выбраться. Ни одного указателя выхода. Куда бежать — непонятно. Да и как тут бежать, если каждый квадратный метр чем-то заставлен.

Гэри Урбанович тушил пожар в Международном торговом центре, когда его атаковали террористы. Из башен-близнецов удалось эвакуировать примерно 20 тысяч человек. Кемеровскую трагедию воспринял близко к сердцу. Он задается теми же вопросами, что и все: почему дым так быстро распространился и почему он такой токсичный.

Гэри Урбанович, исполнительный директор New York Fire Museum: — Я не знаю, из чего построено это здание, и какие материалы использовались в отделке. По опыту — в таких местах обычно много огнестойких материалов. Хотя раз на раз не приходится.

«Зимнюю вишню» перестроили из кондитерской фабрики. Но, к примеру, одна и та же система дымоудаления на фабрике и в торговом центре работает по-разному.

Где-то клапаны и вентиляторы избавят от дыма, а где-то, наоборот, создадут тягу и подпитают огонь. Как в кузнечном горне. Что и произошло в Кемерове. А система пожаротушения была отключена — ее должна была запустить специальная колба. При высокой температуре она лопается и запускает насосы.

Они подают воду на спринклеры — распылители, которые висят под потолком. Самое важное: у насосов должно быть автономное электропитание.

Есть другой механизм: датчик улавливает дым, передает сигнал на пульт управления, раздается сигнализация и открываются магнитные замки на дверях аварийных выходов.

Систему пожаротушения в «Зимней вишне» отключил охранник Сергей Антюшин 19 марта — за шесть дней до трагедии. Потому что было ложное срабатывание. Обслуживал электронику Александр Никитин, по первому образованию — повар-кондитер. Но сделать документы — не проблема даже для кого угодно: в интернете легко найти компании, которые предлагают такие услуги.

Урок, как не надо уходить: «Разбитый старик с десятками сгоревших детей на руках»

И без документов очевидно: аварийные выходы должны быть открытыми. Управляющая торговым центром Надежда Судденок в суде сказала: магнитные замки были заперты, поскольку охранник отключил систему.

Разработчик этой системы для «Зимней вишни» Игорь Полозиенко утверждает: двери были на обычных замках. Существует специальная система, которая позволяет открыть двери даже если с другой стороны ее, например, закрыла охрана. Она называется «Антипаника» — и стоит денег. А в кемеровском центре, по словам Полозиенко, двери при пожаре надо было открывать ключом.

При горении выделяется токсичный газ: всю территорию здания оббежать не получится. Счет, действительно, на секунды. А детей надо выводить — аж с четвертого этажа. Хотя по СНиП (строительным нормам и правилам) детский развлекательный центр не может находиться на верхнем этаже. Хотя так это устроено еще в 600 российских торговых комплексах.

Григорий Ревзин, журналист, архитектурный критик:

— Эти площади очень плохо сдаются, они никому не интересны. И поэтому там надо располагать какой-то исключительный манок. Какие варианты? Фаст-фуд. Ну, или просто зоны ресторанов, это еще не очень страшно. Или вот — детские центры.

Сама концепция торгового центра — замедлить продвижение людей. Они должны в поисках выхода утыкаться в витрины и что-то покупать. Охрана тем временем следит, чтобы ничего не украли. Есть еще требование ФСБ — и оно тоже противоречит пожарным инструкциям — выходы надо закрыть, чтобы не просочились террористы.

Григорий Ревзин, журналист, архитектурный критик:

— Эти три протокола совершенно не сведены в один. Я думаю, что сейчас очень важной задачей является вообще упрощение этого протокола и создание одного. Но это очень невыгодно, потому что три разных протокола — это возможность коррупции, конечно.

Один только протокол МЧС чего стоит — во всех смыслах. Предприниматели жалуются: слишком избыточен и противоречив.

Дмитрий Потапенко, экономист, предприниматель :

— Нету такого алгоритма: делай раз, делай два, делай три — и ты точно попадешь, будет безопасно. На мой взгляд, они осознанно это делают, потому что ты всегда будешь доиться.

В 2016 году «Зимнюю вишню» проверяли. Выяснили, что это объект малого предпринимательства, а значит — не подлежит инспекции. Ведь по документам в торговом центре работает меньше 100 человек, и годовая выручка меньше 800 миллионов рублей — где-то 14 миллионов долларов.

Тимур Маршани, юрист:

— Если мы говорим о торговом центре «Зимняя вишня», то это никаким образом не подпадает под малый и даже средний бизнес. Это крупное предприятие. Торговый центр с оборотом, значительно превышающим 2 миллиарда рублей.

Тимур Маршани утверждает: и Роспотребнадзор и МЧС могли приостановить деятельность торгового центра из-за явных нарушений правил пожарной безопасности. Но почему-то этого не сделали.

Григорий Ревзин, журналист, архитектурный критик:

— Все проверки — это не уникальные факты, когда там какие-то недобросовестные люди занимаются коррупцией. Да нет. Они занимаются только коррупцией. Прежде всего коррупцией. Они кормятся с этих торговых центров.

Если уж нельзя искоренить эту систему, можно хотя бы вынести новые торговые центры за город, — предлагает Григорий Ревзин. Будет меньше посетителей. А в те 600 комплексов, что уже есть, некоторые собираются ходить при полной противопожарной экипировке.

Константин Калужин говорит, что после кемеровской трагедии в его организацию стали звонить: люди забеспокоились — как можно обезопасить себя в простых бытовых ситуациях, если начнется пожар. Калужин рассказывает:

— Вчера позвонила к нам женщина и говорит: «Я хочу купить у вас два детских самоспасателя, один взрослый». Ну, пожалуйста, вопросов нет. «А мне еще нужно там специальные огнестойкие накидки». Вопросов нет. Она говорит: «А у меня все это в рюкзак поместится?» Ну, должно поместиться. «Я буду с этим рюкзаком ходить с детьми в торгово-развлекательные центры и в кинотеатры. Я не хочу и не могу больше верить власти и бизнесу».