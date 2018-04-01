В одном из старейших приходов Беларуси освятили и автомобили

Как проходит Пасха в Крево, где находится самый старый католический приход в Беларуси.

Приход существует с 1387 года, когда спустя два года, согласно Кревской унии, был построен один из первых костелов в ВКЛ.

Накануне ксендз Юрий ездил по соседним деревням к тем, кому было трудно добраться на службу. А в воскресенье — кроме освящения Пасхи — в Крево освящают и автомобили прихожан.

Ксендз полушутя говорит, что машина — наши ноги, должна быть здоровой, чтобы приезжали к Богу.