Проверьте свой супермаркет: в МЧС составили карту выявленных в торгово-развлекательных центрах нарушений

Завершена проверка объектов с массовым пребыванием людей.

Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало интерактивную карту проверок, проводимых органами государственного пожарного надзора с 26 по 30 марта.

Внеплановая инспекция развлекательных центров, гипермаркетов, кинотеатров и других объектов проводилась в связи с пожаром в Кемерово после распоряжения главы государства.

Больше всего недочетов во время учебных эвакуаций было выявлено в ГУМе

Результаты первого этапа проверок опубликованы на сайте МЧС в свободном доступе.

На специальной карте, созданной в рамках разработки мобильного приложения «МЧС: помощь рядом», нанесены 334 проверенных объекта, на которых выявлены нарушения. Каждый объект обозначен специальным маркером, максимально приближенным к реальному расположению на карте. При нажатии на маркер в меню справа можно увидеть перечень конкретных нарушений на объекте.

Как отметили в министерстве, большинство выявленных нарушений носят режимный характер. На их устранение не требуется затрачивать финансовые средства, именно потому руководители центров, магазинов приводили свои помещения в безопасное состояние сразу в присутствии инспектора.

По выявленным нарушениям начат административный процесс — более 300 руководителей уже привлечены к ответственности.

Ситуаций, требующих немедленного закрытия объектов, не выявлено, однако ряд грубых нарушений (изменение проектных решений, закрытие путей эвакуации и т.д.) неизбежно приведут к привлечению виновных к ответственности, подчеркнули в ведомстве.

МЧС предлагает гражданам сообщать о фактах подобных нарушений. В министерстве ждут обращения граждан, оформленные в соответствии с Законом «Об обращениях граждан и юридических лиц». Информация о способе подачи обращения представлена здесь.

«На путях эвакуации размещены предметы, уменьшающие минимальную эвакуационную ширину проходов»

Приведем несколько примеров выявленных в результате проверки нарушений.

В городе-спутнике Заславле (Минский район) в единственном пока супермаркете «БелМаркет» сотрудники МЧС выявили отсутствие стендов по пожарной безопасности. Здесь на момент проверки была не обеспечена исправность средств противопожарной защиты (сломаны доводчики на дверях тамбур-шлюзов). На путях эвакуации были размещены предметы, уменьшающие минимальную эвакуационную ширину проходов.

В оршанском ТЦ «Центрум» все планы эвакуации, расположенные на объекте, не соответствовали требованиям норм. Запасные выходы в ряде магазинов были загромождены, в ряде случаев были выявлены неисправные огнетушители.

В минском ТЦ «Импульс» (ул. В.Хоружей, 2) не в полном объеме работоспособна система оповещения людей о пожаре (отключены речевые оповещатели), система оповещения в составе пожарной автоматики находится в ручном режиме. Наружные пожарные лестницы, ограждение крыш здания не испытаны (отсутствуют протоколы).