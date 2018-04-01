Работники МЧС спасли мужчину, придавленного грунтом в траншее

Пострадавший доставлен в больницу.

Фото МЧС

31 марта в службу спасения поступило сообщение о том, что при проведении земляных работ на территории частного домовладения заблокирован грунтом мужчина в деревне Блужа Пуховичского района, сообщает сайт МЧС.

Мужчина 1986 года рождения копал траншею для прокладки водопровода трубопровода водоснабжения.

Работники МЧС при помощи ручного шанцевого инструмента спасли мужчину. Пострадавший с травмами доставлен в Пуховичскую ЦРБ.