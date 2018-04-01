Работники МЧС спасли мужчину, придавленного грунтом в траншее
Пострадавший доставлен в больницу.
Фото МЧС
31 марта в службу спасения поступило сообщение о том, что при проведении земляных работ на территории частного домовладения заблокирован грунтом мужчина в деревне Блужа Пуховичского района, сообщает сайт МЧС.
Мужчина 1986 года рождения копал траншею для прокладки водопровода трубопровода водоснабжения.
Работники МЧС при помощи ручного шанцевого инструмента спасли мужчину. Пострадавший с травмами доставлен в Пуховичскую ЦРБ.
Главное