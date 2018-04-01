Урок, как не надо уходить: «Разбитый старик с десятками сгоревших детей на руках»

73-летний губернатор Кемеровской области подал в отставку. Путин уже подписал документ.

Прощальный поклон в телеобращении по поводу отставки

Аман Тулеев обратился к президенту России с заявлением об отставке по собственному желанию. Об этом говорится в видеообращении губернатора, опубликованном на сайте обладминистации.

В телеобращении он выразил соболезнования тем, чьи семьи пострадали от пожара в торговом центре «Зимняя вишня»:

— Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя.

Свежее фото Тулеева: старик не может стоять

Решение Тулеева об отставке, чего российская неравнодушная общественность ждала все эти дни, все равно стала неожиданной новостью в воскресенье, 1 апреля – ровно через неделю после трагедии в Кемерово, унесшей жизни более 60 местных жителей, в том числе детей.

«Салiдарнасць» собрала реакции комментаторов политический Telegram-каналов Рунета.

Медиатехнолог: «Аман Тулеев подал в отставку. Старый пират заявил: «Все мы переживаем страшную трагедию, которая произошла в Кемерово 25 марта. Мы потеряли 64 человека и большинство из них — дети. Наши дети. Каждый из нас вот все это пропустил уже через свое сердце, весь этот ужас, боль этой катастрофы. Вместе с нами скорбит и вся Россия, и весь мир». А мы вот вспомнили о пожертвовании однодневной зарплаты губера в фонд поддержки семей погибших и подумали, что уходит Тулеев не то, что не красиво, а гнило и постыдно».

Политджойстик: «Ушел, преподав всем урок, как не надо уходить. Ни славы, ни почета, ни здоровья. Разбитый старик с десятками сгоревших детей на руках».

Отметим, что исполняющим обязанности губернатора стал заместитель Тулеева – Сергей Цивилев, который на стихийном митинге в Кемерово обвинил отца погибших детей в «пиаре на крови», а потом попросил прощения у протестующих на коленях.

Фото Telegram-канала «Пул №3», который ведут журналисты из пула президента России

Владимир Путин уже одобрил «врио».