Ким Чен Ын на серфе в волосах у Трампа, свержение Мугабе в «Макдональдсе» и другие безумные фантазии

Британец Джеймс Мюррей ведет блог «Джим это нарисует»: читатели присылают ему описания ситуаций с участием знаменитостей или известных персонажей, а он изображает это в Microsoft Paint. Получается весело. И бесплатно.

«Ким Чен Ын в цветных трусах и со сладкой ватой в руках катается на серфе по огромным золотым волнам, которые представляют из себя волосы Трампа. По просьбе Робина Хейлса».

«Не могли бы вы нарисовать, как Роберт Мугабе работает в McDonald’s? Товары в результате стоят миллиарды зимбабвийских долларов, и другие сотрудники (Рональд Макдональд, талисман сети Гримас и прочие) устраивают переворот. Грэм Мур».

«Дорогой Джим, можно мне к Рождеству получить картинку, как Безумный Макс защищает грузовик Coca-Cola от нападения конкурирующих производителей безалкогольных напитков (Pepsi, Cresta, Barr, Panda Pops и так далее)? Ему зачем-то нужно сопроводить его в Честерфилд. Джейми Бэнхем».

«Дорогой Джим! Пожалуйста, не могли бы вы нарисовать команду корабля из «Звездного пути», но чтобы в кресле капитана сидел Стивен Хокинг, а рядом с ним стояли Мария Кюри, Альберт Эйнштейн, Джордж Вашингтон Карвер, Галилео Галилей и Дороти Ходжкин? Они воссоединились в загробном мире, чтобы и дальше развивать науку на благо всего человечества, отважно отправившись туда, где еще не бывал ни один покойный гений. Рэй Хэмилл».

«Как насчет того, чтобы нарисовать, как Шон Коннери в костюме Джеймса Бонда играет в теннис на Уимблдоне? Марк Спенс».

«Дорогой Джим! Пожалуйста, нарисуйте, как Хестон Блюменталь, Гордон Рамзи и Джейме Оливер безуспешно пытаются накормить обедом моего сына Джека. Они начинают злиться и набрасываться друг на друга. Джейми Оливер плачет (опять). Если это возможно, было бы отлично включить туда камео моего друга Саймона Адельмана. Спасибо, Питер Шервуд».

«Как насчет Трампа на темной аллее, который пытается схватить нескольких ошарашенных кисок? Может, у него должны быть жуткие длинные руки, как у Фредди в «Кошмаре на улице Вязов»? Стивен Бакстон» (обыгрывается заявление Дональда Трампа о том, как он хватает женщин за интимные места).

«Клоун Пеннивайз в роли сисадмина, утомленный запросами к техподдержке. По просьбе Криса Госдина». (Реплика Пеннивайза: «Можете его выключить и снова включить?»)

«Дорогой Джим! Пожалуйста, нарисуйте, как Нео из «Матрицы» мучительно выбирает, что купить: парацетамол или ибупрофен. Спасибо. Ааарон Уильямс».

«Улыбающийся подмигивающий Иисус с сигарой верхом на тираннозавре врывается в бункер Гитлера с пулеметом Томпсона в одной руке и палкой динамита в другой».