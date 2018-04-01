Погода в понедельник: местами сильные дожди, до +9°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

1 апреля ожидается облачная погода. На большей части территории дожди, по западу в отдельных районах сильные дожди. Утром по юго-восточной половине туман.

Ветер восточный умеренный до порывистого, местами сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +4.. +10°С, в юго-западных районах +11.. +16°С.

В Минске ожидаются дожди, вероятность осадков 85-95%. Слабый туман. Ветер восточный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром +2..+4°C, днем +7.. +9°С, вечером +3..+5°C, сообщает сайт Гидрометцентра.

2 апреля во многих районах пройдут осадки — дождь, переходящий в мокрый снег, ночью и утром местами сильные осадки. Ветер южный с переходом на северо-западный на большей части страны сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток +2..+9°С.