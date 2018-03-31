Госконтроль проверил заказник «Споровский»: на директора завели уголовное дело

Директора заказника «Споровский» обвиняют хищении путем злоупотребления служебными полномочиями.

Об этом сообщает сайт Госконтроля.

Во время внеплановой проверки были выявлен факт перечисления учреждением по фиктивно составленному договору 550 рублей бюджетных средств индивидуальному предпринимателю за аренду сцены и шатра при проведении в 2015 году экологического фестиваля «Споровские сенокосы». А также факт сдачи этому же предпринимателю в 2014 году в аренду приобретенной учреждением за счет бюджетных средств щепорубильной машины без взимания арендной платы и невозврата ее после окончания срока аренды, что повлекло причинение учреждению 6,5 тысячи рублей вреда.

Кроме того выявлено, что главный бухгалтер в 2014 году приняла товарно-транспортные накладные на отгрузку в адрес индивидуального предпринимателя измельченной массы тростника и ивняка на общую сумму 6,5 тысячи рублей, поставка которой фактически не осуществлялась.

Должностные лица заказника возместили причиненный государству ущерб в размере 7 тысяч рублей в полном объеме. В отношении директора заказника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).

Комитет госконтроля подчеркивает, что такое положение в заказнике стало возможным по причине отсутствия должного контроля со стороны Березовского райисполкома.