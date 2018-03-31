.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Румын, которого объявили умершим, нашелся, но доказать в суде, что жив, пока не может
Как в белфутболе умирали частные клубы
Ради крови и пантов: бизнесмен из Лиды растит в Беларуси алтайских оленей. Фотофакт
Национальный исторический музей возглавил 26-летний культуролог
Молодой специалист: «В госструктуру больше ни ногой»
У Курапатах ушанавалі памяць ахвяр камуністычных рэпрэсій. Фотафакт
Прапорщика из Печей осудили за сигареты от солдат и воспитание электрошокером
Чем закончился страйк на Минском подшипниковом заводе?
Лукашенко угостили черной икрой
Организаторы Дня Воли опубликовали финансовый отчет
Створана пашырэнне для Google Chrome, якое замяняе на сайтах чырвона-зялёныя сцягі на БЧБ
36-летний бухгалтер стал первой звездой дня в НХЛ
Откуда в минских магазинах томаты по космическим ценам
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Позорище» Лукашенко в трех цифрах
Белорусских тренеров и спортсменов жалко, потому что они вынуждены слушать это
Глас народа в приемной Лукашенко: «Мы тут как селедки в бочке»
Кемеровчанин, потерявший семью, сначала обвинял Путина, а теперь – «майданщиков»
13 рецептов от Лукашенко, как питаться белорусам. В картинках

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Лукашенко заявил, что Абхазию «превратили непонятно во что». Правда или нет?
«Как ходоки у Ленина». Шумченко рассказал, что увидел у кабинета Кочановой
Путин создал предпосылки для повторения кемеровской трагедии
«Дапамога партызанскім паплечнікам Машэрава і пагубіла»
«Наказывая одного Арбузова, они наказывают две тысячи человек, которые работают на заводе»
Растаев: «Этот невероятный кошмар мог случиться только в России»
Дзе была «народная апазыцыя» 25 сакавіка
«Беларуси только не надо лезть. Это терки России, а не наши»
Свежее фото Тулеева: старик не может стоять
Мустафа Найем: «Это совсем не повод соревноваться в скотстве»
Коллизия, которую Лукашенко разрешить по большому счету не в силах
Спасибо Путину!
Фотограф спас 30 малышей в кемеровском ТЦ благодаря «игрушечному» противогазу
Крик души: «Нет телевидения. Есть сытые унылые гов***еды, покупающие себе на ваши деньги квартиры»
«Наши дети горели, а мы просто наблюдали»
Бабченко: «Бегите оттуда. Увозите свое будущее из этой страны»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Лица омоновцев и милиционеров в штатском, которые задерживали людей на Дне Воли
Герой дня. 90-летний минчанин был задержан на 100-летии БНР
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Грузинские каникулы Коли Лукашенко
Лукашенко выпивает второй день подряд
Сара едет! На Санторини
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
31.03.2018
Румын, которого объявили умершим, нашелся, но доказать в суде, что жив, пока не может

Константин Релиу — человек без паспорта, которого румынский суд объявил умершим еще в 2013 году. О его истории в середине марта коротко писали The Guardian, Associated Press и другие издания, а в конце марта подробно рассказала The New York Times.

«Медуза» пересказывает материал американского издания.

Simona Voicu / Adevarul / AP / Scanpix / LETA

Константин Релиу, которому сейчас 63, жил в Румынии до 1992 года, а затем в поисках работы перебрался в Турцию. Он был строителем, потом поваром. Время от времени он приезжал назад в Румынию и отдавал часть заработанных денег жене и дочери.

Отношения в его семье ухудшались (Релиу утверждает, что его жена пила; она сама от комментариев отказалась), и в 1999 году Релиу решил больше не возвращаться. С тех пор от него не было никаких известий. Родственники Релиу пытались узнать, не оказался ли он среди 17 тысяч жителей Турции, погибших в результате землетрясения 1999 года, но никаких известий не получили.

В 2013 году его жена попросила суд признать пропавшего мужа умершим. В мае 2016 года, сделав запрос в Турцию и не получив никаких известий, суд удовлетворил ее просьбу. Дата смерти — 2003 год — совпадает со сроком действия паспорта.

Релиу, меж тем, продолжал жить и работать в Стамбуле. В 2018-м его задержали турецкие правоохранительные органы и обнаружили, что его документы просрочены. Релиу депортировали в Румынию — там он и узнал, что признан мертвым.

Как утверждает сам Релиу, в аэропорту его допросили местные правоохранительные органы: в частности, ему задавали вопросы о географии родного города и о его семье, чтобы удостовериться, что он тот, за кого себя выдает.

Релиу запрещен въезд в Турцию, но он говорит, что хочет вернуться туда, открыть маленькое дело и там же умереть. Для этого ему нужно выправить документы, и как раз с этим у него возникли сложности — суд первой инстанции отказался признавать его живым. Без этого он не может устроиться на работу и получить медицинскую помощь (Релиу — диабетик).

Как пишет The Guardian, суд отказал Релиу по процедурным основаниям: время для подачи апелляции истекло, и по закону решение уже не может быть обжаловано. После первой неудачи в суде делом Релиу стал заниматься другой адвокат — он делает это на безвозмездной основе.

Сейчас Релиу живет в своем старом доме, где когда-то жил с женой и дочерью. Пока он был в Турции, жена переехала в Италию, а дочь — в Испанию.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
13 рецептов от Лукашенко, как питаться белорусам. В картинках
Фотожабы: «Дни за днями мимо нас идут, качаются, но зима и Лукашенко не кончаются»
Водитель троллейбуса: «Если бы люди знали, на чем ездят, то автомобилей стало бы больше»
«Беда стране, коль пироги печёт сапожник…»
Гродненские фанаты устроили впечатляющую акцию в честь 100-летия БНР
Юры Зісер: Мой выступ 25 сакавіка на расейскай мове — пытаньне прынцыпу
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY