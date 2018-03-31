Румын, которого объявили умершим, нашелся, но доказать в суде, что жив, пока не может

Константин Релиу — человек без паспорта, которого румынский суд объявил умершим еще в 2013 году. О его истории в середине марта коротко писали The Guardian, Associated Press и другие издания, а в конце марта подробно рассказала The New York Times.

«Медуза» пересказывает материал американского издания.

Simona Voicu / Adevarul / AP / Scanpix / LETA

Константин Релиу, которому сейчас 63, жил в Румынии до 1992 года, а затем в поисках работы перебрался в Турцию. Он был строителем, потом поваром. Время от времени он приезжал назад в Румынию и отдавал часть заработанных денег жене и дочери.

Отношения в его семье ухудшались (Релиу утверждает, что его жена пила; она сама от комментариев отказалась), и в 1999 году Релиу решил больше не возвращаться. С тех пор от него не было никаких известий. Родственники Релиу пытались узнать, не оказался ли он среди 17 тысяч жителей Турции, погибших в результате землетрясения 1999 года, но никаких известий не получили.

В 2013 году его жена попросила суд признать пропавшего мужа умершим. В мае 2016 года, сделав запрос в Турцию и не получив никаких известий, суд удовлетворил ее просьбу. Дата смерти — 2003 год — совпадает со сроком действия паспорта.

Релиу, меж тем, продолжал жить и работать в Стамбуле. В 2018-м его задержали турецкие правоохранительные органы и обнаружили, что его документы просрочены. Релиу депортировали в Румынию — там он и узнал, что признан мертвым.

Как утверждает сам Релиу, в аэропорту его допросили местные правоохранительные органы: в частности, ему задавали вопросы о географии родного города и о его семье, чтобы удостовериться, что он тот, за кого себя выдает.

Релиу запрещен въезд в Турцию, но он говорит, что хочет вернуться туда, открыть маленькое дело и там же умереть. Для этого ему нужно выправить документы, и как раз с этим у него возникли сложности — суд первой инстанции отказался признавать его живым. Без этого он не может устроиться на работу и получить медицинскую помощь (Релиу — диабетик).

Как пишет The Guardian, суд отказал Релиу по процедурным основаниям: время для подачи апелляции истекло, и по закону решение уже не может быть обжаловано. После первой неудачи в суде делом Релиу стал заниматься другой адвокат — он делает это на безвозмездной основе.

Сейчас Релиу живет в своем старом доме, где когда-то жил с женой и дочерью. Пока он был в Турции, жена переехала в Италию, а дочь — в Испанию.