Анна Бонд и адский шоп-марафон в Белостоке

«А вы точно с нами едете?» — с недоверием в голосе переспрашивает ведущую Анну Бонд сопровождающая группу туристов на «закупы» в Белосток борт-проводник Светлана.

«Конечно! Места у нас на фамилию моего режиссера-оператора-монтажера, — отвечает ведущая. А после дополняет уже в салоне автобуса: — Они не знали, что здесь будем мы, так что все будет максимально реалистично!»

Зачем Бонд отправилась в шоп-тур в Польшу, что из него привезла и за что чуть не угодила в полицейский участок?