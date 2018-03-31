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31.03.2018
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Как в белфутболе умирали частные клубы

Пример ФК «Крумкачы» в очередной раз показал, что белорусский футбол и частный капитал - понятия несовместимые.

Загнавший себя в большие долги учредитель Денис Шунто вроде бы нашел нового инвестора в лице армянского бизнесмена, но футбольная федерация все равно не допустила клуб до процесса лицензирования, из-за чего место «Крумкачоў» в «вышке» заняло минское «Торпедо».

Как показывает практика, расставание частных футбольных клубов с высшей лигой для футбольных клубов становится началом конца. Причем в белфутболе были и владельцы куда богаче, чем Денис Шунто, и проекты создавались вроде бы как не менее амбициозные. «БелГазета» вспомнила частных инвесторов, поскользнувшихся на скользкой дорожке отечественного футбола.

«ДИНАМО-93» (МИНСК)

Год основания: 1992

Год банкротства: 1998

Сезоны в высшей лиге: 6

Лучшие достижения: серебро сезона 1993/94, обладатель Кубка Беларуси (1995)

Худший результат: 5-е место

Известные игроки: Геннадий Тумилович, Александр Хацкевич, Сергей Штанюк, Андрей Лаврик

Хозяин: Евгений Хвастович

Развитие событий. Некоторые статистики настаивают, что именно этот клуб является преемником команды, основанной в 1946г., как дубль минского «Динамо». В разные годы она называлась «Динамо»-д или «Динамо-2» - под вторым названием она в 1992г. заявилась в первую лигу белорусского чемпионата как фарм-клуба флагмана белорусского футбола. С первой попытки динамовские дублеры вышли в элитный дивизион, после чего клуб стал называться «Беларусь», а потом - «Динамо-93».

Серьезные проблемы у клуба начались после того, как он попал в холдинг бизнесмена Евгения Хвастовича, весь футбольный бизнес которого, по сути, сводился к продаже футболистов и получении прибыли от сделок. В результате деятельности нового владельца все 4 команды оказались на грани исчезновения. И если минское «Динамо», также принадлежавшее Хвастовичу, не могло пропасть априори (клуб, еще при Хвастовиче переставший быть флагманом белорусского футбола, перешел в руки Юрия Чижа), а «Молодечно» в последний момент спасли региональные власти, то судьба еще двух столичных клубов была предрешена. «Динамо-93» начало сезон 1998г. с крупной победы над старшим динамовским братом - 5:1, но уже через 14 туров снялось с розыгрыша и исчезло навсегда. Боливару было не вынести двоих, не говоря уже о четверых. А сам «боливар» Хвастович вскоре снялся с якоря, осел в Америке и спустя годы рассказывал в интервью, что тогда было все не так, как люди себе представляют.

«АТАКА-АУРА» (МИНСК)

Год основания: 1986

Год банкротства: 1998

Сезоны в высшей лиге: 3

Лучшее достижение: 4-е место

Худший результат: 12-е место

Известные игроки: Игорь Гуринович, Александр Ермакович, Леонид Кучук, Павел Родненок, Юрий Малеев

Хозяин: Евгений Хвастович

Развитие событий. «Атака-аура» и есть та вторая команда, которая вместе с «Динамо-93» бесследно пропала из холдинга Хвастовича.

Вдохновителем проекта был Яков Шапиро (на фото), который и прославился благодаря клубу, создав его в 23 года. Команда успешно выступала в первенстве Минска, постепенно обросла фарм-клубом, детско-юношеской школой, сумела заявиться в чемпионат уже независимой Беларуси. «Аура» - это спонсорская приставка, которая существовала до того момента, пока клуб не поглотил, как казалось, олигарх от футбола. Именно до Хвастовича команда показала свой лучший результат: заняла 4-е место в чемпионате, пропустив вперед только признанных грандов - минские «Динамо» и «Динамо-93», а также мозырский МПКЦ. Успела «Атака» сыграть и на международной арене, в Кубке Интертото в гостях переиграв донецкий «Шахтер» (2:1), который тогда был далек от грандов восточно-европейского футбола. При Хвастовиче дела пошли на спад, и на сезон 1998г., ставший последним для «Динамо-93», «Атака» даже не заявилась. Что было на руку борисовскому БАТЭ, который в тот год впервые выступил в высшей лиге чемпионата Беларуси: лучших игроков «Атаки» как раз и забрал будущий флагман белорусского футбола.

«САВИТ» (МОГИЛЁВ)

Год основания: 2005

Год банкротства: 2008

Сезоны в высшей лиге: 1

Лучшее достижение: 15-е место

Худший результат: 15-е место

Известные игроки: Сергей Концевой, Дмитрий Рекиш, Вадим Скрипченко

Хозяин: Виталий Нис

Развитие событий. Поначалу футбольный путь команды, созданной могилевским бизнесменом Виталием Нисом, походил на путь того же БАТЭ. Всего за 3 года «Савит» бодро дошагал до высшей лиги, где спекся в первом же сезоне. Изначально планы были амбициозные: хорошая инфраструктура, молодой перспективный тренер Александр Седнев, привлечение зрителей на трибуны (даже на некоторые матчи второй лиги ходило по несколько тысяч человек). Но к высшей лиге были не готовы ни команда, ни ее учредитель.

По итогам сезона «Савит» вылетел из элитного дивизиона, после чего Виталий Нис решил, что хорошая сказка - короткая сказка и расформировал команду. Позже он признался, что футбольный проект «Савит» обошелся ему в ,5 млн.

«ДАРИДА» (МИНСКИЙ РАЙОН)

Год создания: 2000

Год банкротства: 2008

Сезоны в высшей лиге: 6

Лучшее достижение: 8-е место.

Худший результат: 16-е место

Известные игроки: Владимир Маковский, Андрей Разин, Игорь Тарловский.

Хозяин: Владимир Делендик

Развитие событий. В Мин­обл­исполкоме решили, что области нужна еще одна команда - так на футбольной карте появилась «Дарида», хозяином которой стал владелец одноименного команде завода  по производству минеральной воды и безалкогольных напитков Владимир Делендик. В разные годы владелец заявлял о высоких задачах - от выигрыша чемпионата до шумного выступления в еврокубках (о подвигах БАТЭ тогда еще не знали, белорусский чемпион впервые пробился в группу Лиги чемпионов как раз в год, когда «Дарида» отдала концы).

Но «Дарида» если и шумела, то только в прессе (хотя в 2006г. после первого круга она под руководством Людаса Румбутиса возглавляла таблицу чемпионата): депутат ПП НС Делендик умел жечь глаголом не только в парламенте. Он был щедр, но и любил ссориться с игроками и особенно с тренерским штабом. Причем в оппоненты выбирал себе авторитетных в футбольных кругах специалистов: Владимира Курнева, Анатолия Байдачного - с обоими «Дарида» рассталась не без скандала, а во втором случае Делендик и Байдачный и вовсе устроили заочную полемику в прессе. Закончилось все плачевно: Делендик, как и Нис, отказался от финансирования клуба. Причем «Дарида» и «Савит» исчезли в один год, дуэтом замкнув таблицу чемпионата страны.

МТЗ-РИПО/«Партизан» (Минск)

Год создания: 2002

Год банкротства: 2014

Сезоны в высшей лиге: 7

Лучшие достижения: бронза в 2005г. и 2008гг., в те же годы МТЗ-РИПО выигрывал Кубок Беларуси.

Худший результат: 12-е место

Известные игроки: Вячеслав Глеб, Максим Бордачев, Александр Сулима, Денис Сащеко, Артем Концевой, Олег Страханович, Михаил Афанасьев.

Хозяин: Владимир Романов

Развитие событий. Об амбициях заявляли в разные годы и Хвастович, и Делендик, но самый большой мыльный пузырь в белорусском футболе надул литовский бизнесмен Владимир Романов. И это несмотря на то, что МТЗ-РИПО при его финансировании дважды становился бронзовым призером, столько же раз и обладателем Кубка Беларуси. Дело в том, что Романов много чего обещал руководству Ассоциации «Белорусская федерация футбола», которую на тот момент возглавлял Геннадий Невыглас. Символ этих обещаний - заложенный возле входа на минский стадион «Трактор» камень, который должен был положить начало строительству многофункционального комплекса, которого до сих пор нет.

Много лет в белорусском футболе нет и самого Романова, который похоронил не только белорусский, но и шотландский футбольные клубы. МТЗ-РИПО был переименован в «Партизан», его финансово поддерживали болельщики, на полгода в качестве мецената выступил бизнесмен-издатель Владимир Гревцов, потративший, с его слов, на команду $ 100 тыс. Побаловался, потерял деньги - вот и весь результат.

СКВИЧ/«ЛОКОМОТИВ» (МИНСК)

Год создания: 2000

Год банкротства: 2015

Сезоны в высшей лиге: 4

Лучшее достижение: 11-е место

Худшее достижение: 15-е место

Известные игроки: Сергей Кривец, Станислав Драгун, Юрий Мархель.

Хозяин: Виктор Павлов

Развитие событий. Самая грустная история из перечисленных, поскольку закончилась для учредителя возбуждением уголовного дела и наказанием в виде 8 лет заключения в колонии усиленного режима. Правда, арестовали Павлова не за футбольные дела, а за аферы на рынке недвижимости (СКВИЧ - не только футбольная команда, но и компания-застройщик). В высшей лиге команда провела 4 сезона, получая спонсорскую поддержку от железной дороги, но когда те отказались от спонсорства, команда из «Локомотива» превратилась в СКВИЧ - с того времени началось затухание в минорных лигах.

За 15 лет существования клуба его владелец потратил на футбол, по собственному признанию, $ 15 млн. В результате и белфутбол остался без команды, в которой прокачивали скиллы будущие игроки национальной сборной Кривец и Драгун, и дольщики остались без своих квадратных метров.

 
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