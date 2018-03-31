Ради крови и пантов: бизнесмен из Лиды растит в Беларуси алтайских оленей. Фотофакт

Предприниматель Игорь Андрушко создает в Лидском районе первую в стране ферму маралов, сообщает «Ралыё Свабода».

Олени из Сибири ценны своими пантами (неороговелыми рогами) и кровью, которые используют для потенции, укрепления иммунитета, омоложения организма.

Чтобы создать ферму маралов, в среднем нужен 1 миллион долларов. Фермеры из-под Лиды вложили уже около 300 тысяч долларов. Большую часть денег одолжили. Ожидается, что проект окупится через 5-10 лет.