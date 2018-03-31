СБ написала, что комментарии под статьями TUT.by проплачены. Последовал ответ

На сайте sb.by вышел текст о том, как «манипулируют людьми» комментаторы на белорусских форумах.

Фото с сайта sysmen.com

Автор сомневается в искренности комментаторов под статьями портала TUT.by о гимназисте Донате Скакуне, которого суд признал виновным в нападении на учительницу русского языка и литературы, передает Еврорадио.

Анализ с помощью программы Datacol приводит его к выводу, что «десяток пользователей пытаются создать впечатление, будто приговором Скакуну недовольны тысячи людей»:

– Не буду голословен — вот статистика. Материал о приговоре гимназисту — 9.654 комментария. При этом — внимание! — 7.693 настрочили всего 10 пользователей! 80 процентов! Самые активные — oks_1964, sonya121071, Vera_Komarova. У каждого из них — за тысячу сообщений!

А вот давайте разберем материал о выплате компенсации. На форуме 7.929 сообщений. Из них 85% — 6.762 — тоже на счету всего десяти человек. Аналогичные ситуации обнаружились и по другим схожим новостям.

Рассуждая о причинах, побудивших людей оставлять тысячи комментариев в поддержку Доната Скакуна, автор текст на sb.by пишет: «Пока могу только предположить, что таким образом люди... зарабатывают”. Оплачивать работу комментаторов, по его мнению, может либо кто-то из окружения осуждённого гимназиста, либо кто-то, кому “дело Скакуна показалось кому–то идеальной площадкой для того, чтобы вызвать недоверие к белорусской правоохранительной системе в целом».

Юрий Зиссер: Тролли есть, но нельзя же всех несогласных с линией партии считать троллями

На публикацию откликнулся основатель TUT.by Юрий Зиссер. В Facebook он заметил, что интернет-форумы действительно не отражают соотношения мнений в обществе, но всё не так плохо, как пишет автор текста на sb.by. «На них [форумах] действительно есть тролли (под статьями о России — ольгинские, под статьями о белорусских чиновниках — наши). Однако нельзя же всех не согласных с линией партии (или собственным мнением автора статьи) считать проплаченными троллями».

Также Зиссер цитирует Ольгу Сытько — руководителя сайта Talks.by, на котором обсуждаются статьи TUT.by: «СБ сделало аналитику комментирования отдельных статей на наших форумах Talks.by. Результат они считают достоверным — якобы обрабатывали программой, выводы сделали сами.

Штука в том, что двух из трёх якобы оплаченных комментаторов я ЗНАЮ ЛИЧНО И ГОТОВА ПОДПИСАТЬСЯ, что они искренне пишут то, что думают. СБ, ваши выводы смехотворны. Зачем вы берётесь анализировать данные в области, в которой ничего не смыслите? В следующий раз позовите меня».