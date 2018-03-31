Национальный исторический музей возглавил 26-летний культуролог

Директором Национального исторического музея Республики Беларусь стал культуролог Павел Сапотько, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Фото: minsknews.by

Его назначили на эту должность 29 марта. Он сменил Олега Рыжкова, который управлял музеем с 2013 года. Сам Павел Сапотько ранее возглавлял художественную галерею «Университет культуры».

— Это очень неожиданное и приятное для меня назначение, поскольку я люблю Национальный исторический музей, знаю мероприятия, которые там проводятся, людей, которые там работают. В музее собрано богатое материально-духовное и историко-культурное наследие Беларуси. И наша задача максимально популяризировать то лучшее, что там есть. В планах — реализация культурно-просветительских проектов, фондовая деятельность, проведение научно-практических конференций, издательские проекты, укрепление международных культурных связей. Направлений работы много. Коллектив хороший — более 200 человек, 6 филиалов. Поэтому в ближайшее время буду со всеми знакомиться, изучать потенциал музея и запустим ряд новых интересных проектов, — сказал Павел Сапотько.

Павел Сапотько родился 4 января 1992 года в Молодечно. Окончил Белорусский государственный университет культуры и искусств, специализируется на менеджменте социальной и культурной сферы. В 2014 году окончил магистратуру БГУКИ и преподает на кафедре межкультурных коммуникаций этого университета.

Является председателем правления Минского областного отделения Белорусского фонда культуры, заместителем председателя Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами, исполняет функции ответственного секретаря благотворительного фонда «Наследие Михала Клеофаса Огинского» по Молодечно, руководит Центром межкультурного диалога и социальных инициатив Республиканской конфедерации предпринимательства. Состоит в различных общественных объединениях и организациях.