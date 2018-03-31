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Общество
31.03.2018
Молодой специалист: «В госструктуру больше ни ногой»

В Министерстве культуры обеспокоены, что молодые специалисты увольняются сразу после отработки распределения. Поэтому там инициируют ряд стимулирующих мер, пишут naviny.by.

Девушка Ольга дорабатывает последние дни в одном из краеведческих музеев Витебской области. И больше в госструктуру работать идти не хочет совсем. Она окончила технологический университет два года назад по специальности «туризм и природопользование», распределение искала сама.

– Зарплата в сфере культуры, наверное, самая низкая из всех бюджетников, сначала было около двух миллионов старыми, последние расчетные — рублей на 400. Сначала даже рада была, представляя будущую работу, но меня быстро окунули в реальность. Очень много лишней, ненужной бюрократии, очень много приходилось делать с оглядкой на мнения и пожелания местных чиновников. Я люблю сферу услуг, мне нравится работать с людьми, вести экскурсии. Но в госструктуру больше ни ногой. Даже в самых диких фантазиях не могу представить, что должно случиться, чтобы я осталась», — рассказала Ольга корреспонденту Naviny.by.

 
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