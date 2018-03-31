Психолог: «95 % белорусских мужчин изменяют своим женам»

Эксперт объяснила, почему в Беларуси распадается почти половина браков.

По данным Белстата, разводиться белорусы стали реже, однако по соотношению количество разводов на тысячу браков достаточно высокое. В 2017 году было 483 развода на одну тысячу браков, в 2016 году — 506. Как видим, почти половина браков в Беларуси распадается.

По мнению психолога и медиатора Олеси Пономаренко, семейные отношения претерпевают изменения, изменяется модель брака.

– Во времена СССР была принята традиционная, патриархальная семья: главенство мужчины, который решает вопросы по взаимодействию с внешним миром, в то время как женщина отвечает за отношения в семье, за порядок и воспитание детей.

Сейчас мы находимся в переходе к партнерским отношениям. Общество меняется, растет. Женщины имеют большие возможности для самореализации и для заработка. Многие женщины зарабатывают больше мужчин и более успешны. Мужчины столкнулись с тем, что женщины перестали находиться там, где они привыкли: на кухне, с детьми и т.д.

Они растеряны и не понимают, как взаимодействовать с женщинами, которые независимы. И здесь начинается много конфликтов. Выход находится в том, чтобы признать: мы с тобой равны, никто из нас не главный и не второстепенный. В партнерском браке главенство распределяется по областям, где каждый из супругов более компетентен.

Второй пункт – уважение и доверие. И третье – распределение того, как мы будем вести наш совместный бюджет. Это три обязательных условия для партнерского брака.

Олеся Пономаренко отмечает: со временем институт семьи будет сильно меняться.

– Семья останется, но в другом виде, чем есть сейчас. Мужчин намного меньше, чем женщин. И в нашей стране 95 % мужчин параллельно имеют внебрачные связи. Я это вижу постоянно. Это уже почти норма общества, и женщины с этим соглашаются. Некоторые объясняют это так: если мы разведемся из-за любовницы, я останусь одна или сама стану чьей-то любовницей.

– Выходит, разводов в Беларуси могло бы быть больше, если бы браки распадались из-за измен?

– Да. Еще больше браков распалось бы, если бы женщины не терпели измены. К женщинам пришло понимание, что брак не только страсть. Измена – это серьезный удар, проживание большой боли. Но если женщина смогла с этим справиться, происходит взросление и вырабатывается внутренняя сила.

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