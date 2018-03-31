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31.03.2018
TUT.BY
Прапорщика из Печей осудили за сигареты от солдат и воспитание электрошокером

25-летний прапорщик Игорь Хищенко из учебного центра в Печах осужден на 5 лет лишения свободы. Такой приговор вынес сегодня суд Борисовского района.

Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. У него конфискуют все имущество и лишат звания. В течение нескольких лет ему запрещено занимать определенные должности.

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По данным TUT.BY, на суде прапорщик все же дал показания и частично признал вину.

По материалам дела, он позволял себе ударить солдата кулаком по лбу или деревянной указкой по плечам. Есть эпизоды, когда после отбоя он приходил в казарму с электрошокером. Иногда оскорблял словами, за что обвинялся по отдельной статье. Случаи, когда солдаты носили ему сигареты или продукты за разрешение сходить в буфет были квалифицированы как получение взяток.

В деле фигурировало 18 потерпевших, далеко не все открыто осуждали прапорщика. «Надо было как-то воздействовать, а слова до них не доходили», — объяснял свои действия Игорь Хищенко на допросе у следователей.

Это дело не связано со смертью Коржича, действия прапорщика начали проверять еще с весны 2017-го. Он служил в 59-й школе ОУЦ 72, где готовят специалистов по эксплуатации и ремонту автотехники.

 
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