Чем закончился страйк на Минском подшипниковом заводе?

Выступили за свои права и победили. После однодневной забастовки в цехе Минского подшипникового завода администрация предприятия начала погашать задолженности по зарплатам.

Согласно коллективному договору, рабочие, самое позднее до 25-го марта, должны были получить выплаты в размере около Br 200. Вместо этого получили 30. Тогда работники роликового цеха вышли на работу, но работать отказались до полного расчета.

Администрация пошла на уступки

«Все они сделали правильно. Надо активнее бороться за свои права. Хоть какой-то сдвиг произошел. Обычно рабочие страдают», – отметил Александр Бухвостов, председатель Свободного профсоюза металлистов.

Рабочие подтверждают, что, после забастовки, зарплаты им пообещали выплатить полностью.

Заместитель генерального директора предприятия заверил нашего корреспондента, что деньги уже ушли, и все их получат до конца дня.

Примечательно, что подшипниковый завод – не простаивает

Наоборот, предприятие не справляется с заказами, и складских запасов практически нет. Между тем, по словам членов Свободного профсоюза металлистов, на этом заводе, начальство им говорило, что денег нет и, если они не готовы потерпеть отсрочки зарплаты, то придется отключить в цехах тепло. Причина – убыточное производство. Ситуацию не исправил даже недавний запуск итальянской производственной линии, стоимостью несколько миллионов долларов. По мнению председателя Свободного профсоюза, проблема решена лишь временно.

«Проблемы остались, и я полагаю, что подшипниковый – это зеркало всей нашей промышленности и ее перспективы», – уверен Бухвостов.

В январе доходы предприятий, которые отчитываются национальному статистическому комитету, уменьшились в 48 раз, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Потери таких предприятий подскочили втрое. Независимые профсоюзы предупреждают, что финансовое состояние государственной промышленности будет и дальше ухудшаться.