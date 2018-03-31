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31.03.2018
Карбалевич: Путин столкнулся с двумя проблемами

Валерий Карбалевич в блоге на «Радыё Свабода» высказался о непростой ситуации, в которой оказался Владимир Путин.

– Трагедия в Кемерово выявила одну интересную особенность. Сразу после президентских выборов официальные лица поспешили заявить, что избирательная кампания продемонстрировала консолидацию российского общества вокруг Путина и государственной власти.

И здесь сразу после триумфа в Кемерово собирается стихийный митинг, где главный лейтмотив выступления таков: мы не верим власти. То же самое происходит сейчас в российских социальных сетях. Большинство участников дискуссий уверены, что власти скрывают истинную цифру погибших, что на самом деле их гораздо больше.

Участники ток-шоу у Владимира Соловьева с возмущением говорят, что попытки выступить в защиту официальной позиции приводят к неуважению и оскорблений таких защитников.

Под воздействием массового возмущения Владимир Путин был вынужден поменять свою линию поведения. Пожар случился 25 марта. Но Путин объявил траур в стране и прилетел в Кемерово только 27.03. Когда стал понятен масштаб недоверия власти.

Трагедия в Кемерово показывает, что Путин предстал перед определенной проблемой. Как долго можно мобилизовывать население на то, чтобы пожертвовать благополучием ради международной величия России? Модель крепости в осаде можно было легко реализовать во времена сталинской индустриализации. Бедное население в условиях закрытого тоталитарного общества легко поддавалось манипуляции.

На первый взгляд кажется, что со способностью властей к манипуляции в России и сейчас все в порядке. Но дело в том, что РФ последние полтора-два десятка лет существует в состоянии потребительского общества. Такое состояние сильно меняет психологию людей. Они уже не очень склонны жертвовать благополучием ради неких «высоких» идей. (Кстати, это не только российская, а мировая проблема). И народ вместе с новыми ракетами одновременно хочет иметь еще и, условно говоря, масло. Чего власти не могут обеспечить.

Вторая проблема, перед которой предстал Путин, касается международных вызовов. Кремль немного ошибся относительно решительности Запада делать шаги в ответ на действия России. Разрушение, до этого правил в отношениях между государствами, брутальные действия Москвы на территории США и стран ЕС получили ответ.

Разумеется, высылка дипломатов - это чисто символический шаг. Но, думаю, затевая операцию «Скрипаль», Москва прогнозировала, что отношения с Великобританией испортятся. Но не рассчитывала на солидарность с Лондоном 22 стран мира.

Личная проблема Путина заключается еще и в том, что с ним на Западе не хотят иметь дело, не рассчитывают на серьезные соглашения. Ведь как можно о чем-то договариваться с лидером, который отрицает очевидные вещи? Согласно официальной позиции Москвы, в Донбассе россияне не воюют, малайзийский самолет они не сбивали, допинг российские спортсмены не применяли, в американские выборы не вмешивались, Скрипаля не травили. И что при таких условиях вести переговоры?

Вполне логично, что даже страны, которые благосклонно относились к России, стремятся дистанцироваться от нее. Например, в момент, когда Великобритания и США высылают российских дипломатов, туда нанесли визиты главы белорусского МИД.

 
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